Column: Computational thinking

In het onderwijs waart op dit moment de term ”21e-eeuwse vaardigheden” rond. Daarmee worden vaardigheden bedoeld die nodig zijn om in de 21e eeuw te kunnen functioneren. Concreet zijn het vaardigheden zoals problemen oplossen, samenwerken, communiceren en presenteren. In het bètadomein worden ze soms nog wat verder gespecificeerd. Een voorbeeld hiervan is ”computational thinking”. Het betekent dat je in staat bent problemen op te lossen door ze te vertalen naar berekenbare problemen.

Deze 21e-eeuwse vaardigheden spelen een grote rol in de landelijke exercitie die op dit moment gaande is om te komen tot een nieuw curriculum voor de Nederlandse scholen, zowel basisonderwijs als voorgezet onderwijs. Ontwikkelteams van docenten zijn bezig om voor een aantal leergebieden leerlijnen te ontwikkelen. Dit is allemaal de uitwerking van wat begon met Onderwijs2032, de nieuwe visie op onderwijs die door het Onderwijsplatform onder voorzitterschap van Paul Schnabel werd neergelegd.

De term 21e-eeuwse vaardigheden roept wel meteen de vraag op wat er nu moet gebeuren met de 20e-eeuwse vaardigheden. Zijn die sowieso wezenlijk anders? Ik hoorde een collega op een conferentie eens nuchter opmerken: Wat is eigenlijk het verschil met de 1e-eeuwse vaardigheden? Of hoefden mensen toen nog geen problemen op te lossen, niet samen te werken, niet te communiceren of te presenteren? Die vraag is terecht en relativeert een beetje de wel erg grote aandacht die de 21e-eeuwse vaardigheden als uitgangspunt voor nieuw onderwijs op dit moment hebben.

Toch zit er mijns inziens wel enig verschil in. In de 21e eeuw worden de vaardigheden die inderdaad alle eeuwen door van belang waren, meer dan ooit technisch gemedieerd. Problemen oplossen door te rekenen gebeurde vroeger ook, maar nu vaak met ondersteuning van computers. Communiceren hebben we altijd moeten kunnen, maar nu zit er heel wat technologie tussen, zoals mobieltjes, sociale media, elektronische leeromgevingen en dergelijke.

Het gevaar is niet denkbeeldig dat deze 21e-eeuwse manier van technologisch ondersteunde vaardigheden beoefenen het nadeel heeft dat er iets van de eerdere-eeuwse vaardigheden verloren gaat. Ik herinner mij nog goed dat jaren geleden al tijdens een conferentie een collega niet zo enthousiast was over het leren technisch tekenen met een computerprogramma, omdat hij gemerkt had dat studenten na enige tijd niet meer konden schetsen. Wie zelf voortdurend een calculator gebruikt om rekensommetjes op te lossen, zal merken dat hij het hoofdrekenen op den duur verleerd is.

Van het gebruik van navigatiesystemen in de auto is bekend dat we daardoor verleren om markeringspunten onderweg in ons geheugen op te slaan. Het gevolg is dat we de volgende keer op dezelfde route weer de navigatie moeten gebruiken omdat we de eerste keer het tankstation, de bakkerij, het opvallend kunstwerk op de rotonde wel gezien hebben, maar niet opgeslagen. We waren uitsluitend bezig de aanwijzingen van de navigatie op te volgen.

Recent had ik zelf de ervaring van de navigatie er ineens mee ophield, toen ik met de auto op weg was naar een bijeenkomst in Zwijndrecht. Nu was ik eerst van plan geweest om op de fiets te gaan en had ik via Google Maps een afdruk gemaakt van de route. Door die te bestuderen wist ik een aantal herkenningspunten van de route en zodoende bereikte ik bijna de plaats van bestemming. Bijna, want op een gegeven moment was ik buiten Zwijndrecht en waren er geen markeringspunten meer. Ik wilde al de auto aan de kant van de weg zetten, toen ik plotseling voor me een groot bord Ara Hotel met een pijl naar rechts opmerkte. Maar ik was toen dankzij de herkenningspunten ver genoeg om bij dat bord te komen. Omdat ik heen zonder navigatie gereden had, herkende ik later onmiddellijk alle markeringspunten en reed moeiteloos terug. Kortom: het leren van nieuwe technologieondersteunde vaardigheden kan het verlies van eerdere vaardigheden tot gevolg hebben en het loont om ook de eerdere vaardigheden te activeren.

Ik moet hieraan denken als ik hoor van voorstellen om in de kerk met een beamer te gaan werken. Ik weet zeker dat wanneer de Schriftlezing eenmaal op de beamer staat, wij binnen de kortste keren de vaardigheid kwijt zijn om Habakuk 2 in een Bijbeltje op te zoeken. Als er één vaardigheid van alle eeuwen is, dan wel de vaardigheid om in Gods Woord te navigeren. Laten we zuinig zijn op die vaardigheid en die niet voor een 21e-eeuwse vaardigheid omruilen.

Prof. dr. Marc J. de Vries is bijzonder hoogleraar reformatorische wijsbegeerte aan de Technische Universiteit Delft.