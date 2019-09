Column: Boerka’s bijten niet

De scholen zijn weer begonnen. De vakantie is voorbij. En het ”boerkaverbod” is sinds 1 augustus van kracht. Dat heeft de overheid mooi getimed. Nu kan iedereen veilig naar school en naar het werk. Vrouwen die een boerka of nikab dragen, geven massaal gehoor aan de nieuwe wet. De politie hoeft niet meer te handhaven. Het is één en al rust en vrede sinds 1 augustus. Toch is de werkelijkheid een iets andere.

Formeel hebben we in Nederland niet eens een boerkaverbod. We hebben die wet heel netjes een neutrale en objectieve naam gegeven. Het is de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding. Het verbod in deze wet is van toepassing in het openbaar vervoer en in onderwijsgebouwen, overheidsgebouwen en zorginstellingen. Daar is het verboden om kleding te dragen die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn of onherkenbaar zijn. In de toelichting staan de integraalhelm en een masker als voorbeelden genoemd. Maar de focus ligt toch op de boerka en de nikab. Dat kan niet anders als je kijkt naar de indiener van het wetsvoorstel. Alleen, hoeveel vrouwen dragen in Nederland eigenlijk een boerka? Er is wel eens een schatting gedaan dat het om zo’n 200 vrouwen gaat. Voor deze kleine groep is deze wet dus – vermoedelijk – gemaakt.

In de praktijk is er niet zo positief op de nieuwe wet gereageerd. Er waren burgemeesters (onder anderen burgemeester Halsema van Amsterdam) die aangaven dat ze de wet niet gingen handhaven. Ze konden de politie wel inzetten voor belangrijkere thema’s. Voor zover bekend zijn er tot op heden ook nog geen boetes uitgedeeld. Dat zou wel interessant zijn. Want de kans is groot dat die persoon bezwaar maakt tegen de boete en dat er een juridische procedure volgt. En wat gaat een rechter dan doen? En wat gaan de overtreders met gezichtsbedekkende kleding voor verweer voeren? In de wet staat onder andere de uitzondering dat het verbod niet van toepassing is als de kleding „passend is in verband met het deelnemen aan een feestelijke of een culturele activiteit.” Dat is een opening voor prachtige verweren, denk ik. Als zo’n vrouw dan moet voorkomen bij de rechter, ontstaat er trouwens wel een nieuw probleem. Want je mag niet met gezichtsbedekkende kleding in overheidsgebouwen. Krijg je dat weer. Dan is er misschien wel strijd met een zwaarwegend grondrecht, het recht op een eerlijk proces.

Overigens had je van de Amsterdamse burgemeester wat meer historisch besef verwacht in de discussie over het boerkaverbod. Vele eeuwen geleden liepen er in Nederland ook vrouwen rond met gezichtsbedekkende kleding. Een huik. Dat was een lange mouwloze mantel van stof en die droeg je op het hoofd. Als de geschiedenisboeken kloppen, werd die huik onder meer gedragen als je naar de markt of naar de kerk ging. De overheid trad daar soms tegen op. In Amsterdam werd in 1572 de regel uitgevaardigd dat vrouwen met „bedeckts hoofts” de stad moesten verlaten. De reden? Identificatie moest mogelijk zijn. Er is niets nieuws onder de zon.

Toch doet dat hele boerkaverbod een beetje denken aan een zeer gevaarlijk incident deze zomer. Of beter gezegd, aan de reactie op dat incident. In de buurt van Hollandscheveld (treffende naam rond het boerkaverbod overigens) is een recreatieplas. Een 11-jarig meisje was daar in het water aan het spelen en bleek ineens gebeten te zijn door een snoek. Haar moeder plaatste een bericht op Facebook en heel Nederland had het over de snoek. Maar wat er toen gebeurde, was vreemd. Er gingen stemmen op – ook vanuit de burgerlijke gemeente daar – om de plas leeg te vissen en alle snoek eruit te halen. Voor één incident met een bijtende snoek? Ja, want we zijn enorm gefocust op het uitbannen van risico’s. Maar als je de snoeken weghaalt, gaat dat ten koste van schoon water en is de kans op blauwalg groter. Dan kun je alsnog niet veilig zwemmen.

Voor één snoek willen we de plas leegmaken. Maar als je bang bent, kun je ook naar het zwembad. Voor een paar boerka’s maken we prachtige wetgeving. Wetgeving die vermoedelijk symboolpolitiek zal blijken te zijn. Maar boerka’s bijten niet.

De auteur is advocaat bij Post & Bouter Advocaten in Barneveld.