Christenen moeten zorgvuldiger omgaan met schepping

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Of het nu gaat om schonere energie, hergebruik van materialen of het stimuleren van de consument om milieuvriendelijke producten te kopen, duurzaamheid geldt op een breed terrein.

Nederland loopt hierbij zeker niet op alle fronten voorop. Onlangs schetste de Rotterdamse hoogleraar Jan Rotmans van de Erasmus Universiteit in een prikkelende lezing dat ons land op het gebied van duurzame energie in Europa tot de achterblijvers behoort. Alleen Luxemburg doet het nog slechter. Ook bij het terugdringen van het broeikasgas staat Nederland hoog in het verkeerde Europese rijtje.

Als oorzaak dat ons land zo traag is, wees Rotmans op de volgende punten: fossiele energie zit in ons DNA, gebrek aan politiek leiderschap, grote invloed van multinationals op ons energiebeleid, overregulering en bureaucratie bij het realiseren van duurzame energie (bijvoorbeeld windmolens en zonne-energie) en falend duurzaam innovatiebeleid.

Het zijn punten om goed over na te denken. Belangrijk is vooral het vergroten van de slagkracht. Geen woorden maar daden. En dat betreft niet alleen de energietransitie, maar ook andere vraagstukken rond duurzaamheid, zoals het gebruik van natuurlijke grondstoffen en de milieuverontreiniging.

Bij het streven naar duurzaamheid mag van de overheid meer visie en daadkracht worden verwacht. Het Nederlandse poldermodel van overleg en compromissen heeft voordelen. Maar dat landen als Roemenië en Slovenië het bij de energietransitie aanzienlijk beter doen dan ons moderne en rijke Nederland is toch eigenlijk wel een punt van aandacht, om het eens ambtelijk en politiek correct uit te drukken.

Meer aandacht voor duurzaamheid vraagt niet zozeer woorden, maar daden. Daarbij heeft iedereen een verantwoordelijkheid voor de manier waarop we met energie, grondstoffen en het milieu omgaan.

Hoe is dat bij christenen? Is het te zien dat zij de scheppingsopdracht serieus nemen en daarom vooroplopen bij het streven naar meer duurzaamheid? Het antwoord hierop is niet eenvoudig en eenduidig te geven. Er zijn zeker christenen, overigens ook niet-christenen, die in hun dagelijks leven duurzaam bezig zijn. Maar eerlijkheidshalve moet worden erkend dat orthodoxe christenen –als we het daarop toespitsen– de achterliggende tientallen jaren niet het voortouw namen en ook nog steeds niet nemen.

Speelt daarbij ook niet een rol hoe de problemen rond duurzaamheid ervaren worden? Stel dat de aardgasvelden niet in Groningen lagen, maar in de Biblebelt, hoe zou dan worden gereageerd op de gevolgen van de aardgaswinning in de vorm van aardbevingen en schade aan huizen en gebouwen?

De voorzichtige houding van de gereformeerde gezindte ten aanzien van duurzaamheid is voor een deel een reactie op de eenzijdige manier waarop linkse actiegroepen de milieuproblematiek tientallen jaren onder de aandacht brachten. De radicale houding van de ‘geitenwollensokkenfiguren’ riep ergernis op. Deze stond ook haaks op het streven in de samenleving naar een sterke economische ontwikkeling, werkgelegenheid en welvaart.

Maar als christenen mogen we niet wegkijken. Gods Woord is duidelijk over de manier waarop we met de schepping moeten omgaan. In Genesis 2:15 staat: „Zo nam de Heere God de mens, en zette hem in de hof van Eden, om die te bouwen, en die te bewaren.” De opdracht die de mens nog voor de zondeval kreeg, was helder. Deze lijn, om zorgvuldig met de schepping om te gaan, is ook duidelijk terug te vinden in andere Schriftgedeelten.

Tussen de woorden ”bouwen” en ”bewaren” bestaat een verband, een evenwicht. Maar dat is verstoord. Het bouwen ligt de mens over het algemeen beter dan het bewaren. Daarom is er ook onder christenen een andere houding nodig. Dit is niet bedoeld als oproep om ‘geitenwollensokkenrefo’s’ te worden, maar om zorgvuldiger met de schepping om te gaan uit liefde tot de Schepper.

