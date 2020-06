Boeken Henri Nouwen strijdig met Augustinus’ genadeleer

Het augustiniaanse schema van schuld en vergeving en van zonde en genade wordt gruwelijk gemist bij de psychiater Jung en de theoloog Drewermann, maar evengoed in de veelgelezen boeken van Henri Nouwen.

De kerkvader Augustinus (354-430) zit voor zijn bekering negen jaar bij een manichese sekte, maar zijn moeder Monica blijft hem nabij met haar gebeden en tranen. In een tuin te Milaan komt het voor Augustinus tot een breuk met zijn verleden. De verborgen geloofsgerechtigheid, die uitsluitend Gods eigendom is, wordt door Hem als gave geschonken. Hij beschouwt de jaren hiervoor als verloren jaren, omdat hij zich bewust is geworden van het grote verschil tussen de manichese ijdelheid (vanitas) en de Bijbelse vroomheid (pietas).

In het jaar 397 schrijft Augustinus zijn ”Confessiones” (Belijdenissen). Confessie is voor hem niet slechts schuldbelijdenis, maar ook geloofsbelijdenis. Ze mag geen waanwijsheid zijn. Onze kennis is waan als we die enkel bezitten om ze af te kondigen (profiteri) in plaats van te belijden (confiteri). Dat is het grote onderscheid tussen de schijnkerk, de manicheeërs, en de ware kerk, de katholieke.

De bisschop van Hippo is bekend en beroemd om zijn leer van de genade en zijn strijd voor die genade tegen Pelagius. In Augustinus is ons „de toebrenging van de Latijnse beschaving tot Christus” uitgebeeld (O. Noordmans).

De toon en het geluid van de ”Belijdenissen” kun je het beste weergeven door twee woorden die Augustinus zelf in het tiende boek tot één uitdrukking samenvoegt: lofzang en geween (hymnus en fletus). Lofzang voor Gods barmhartigheid; tranen om de zonde. Waar een van deze beide ontbreekt, is de belijdenis kreupel. Zonder tranen is het geen confessie (belijdenis), maar presumptie (inbeelding). Geen geven aan God wat men heeft, maar stelen van Hem wat men niet heeft. De zonde is niet iets toevalligs, maar knaagt aan de wortel van het leven. Het is erfzonde.

Gestolen goed

Het manicheïsme was een gnostische religie en een ketterse stroming binnen het christendom. De ”gnosis” behelst de opvatting dat de mens innerlijk verwant is met God en daardoor, boven de persoonlijke God uit, kan opstijgen naar diepte en stilte.

Wat we ons echter onwezenlijk en onwaarachtig eigen gemaakt hebben, buiten Gods Geest en onze geest om, in een holle en hoge gedachtevlucht of onboetvaardige levenswijze. Dat is geen offerande Gods, maar een gruwel voor Zijn Aangezicht. Het is gestolen goed.

In Confessiones VIII, 10 schrijft Augustinus: „Want terwijl zij (de manicheeërs, GL) licht willen zijn, niet in de Heere, maar in zich zelf, door te menen, dat de natuur der ziel is, wat God is, zijn zij des te duistere duisternis geworden, omdat zij in verschrikkelijke aanmatiging zich verder van U verwijderd hebben, van U, het waarachtig licht, hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld.”

Wij zien zowel bij Augustinus als bij Luther en Calvijn een strijd om de genade. In hun prediking ging het om het zuiver verstaan van de Goddelijke genade in Jezus Christus. Het Evangelie betekent ”goede boodschap”, maar daaraan vooraf gaat wel een slechte boodschap: de val in Adam, die een rampzalige val is, en ons schuldig doet staan voor God (Genesis 3; Romeinen 3).

Begrippen als pelagianisme en semipelagianisme moeten steeds opnieuw worden onderzocht. Reformatie is opschoning, grote schoonmaak, zuivering. Want na verloop van tijd kunnen binnen het christendom verduistering en vervaging optreden door het binnensluipen van sektarische figuren van verkeerde belevingsvormen van het christelijke.

Vrijzinnig christendom

Er loopt volgens mij een directe lijn van de gnosis, waarvan de genadeleer van Augustinus de absolute tegenpool is, naar bijvoorbeeld de esoterische boeken van Henri Nouwen, die ik vaak in boekenkasten zie staan.

Nouwen komt uit de school van de psychiater C. G. Jung, die heeft gezegd: „Religies zijn psychotherapeutische systemen in de meest eigenlijke zin van het woord.” Dan gaat het om godsdienst zonder Godsvreze, zonder ergernissen voor het verstand, zonder bekering en wedergeboorte, zonder boete en schuldvergeving. Je kunt het een zeer vrijzinnig christendom noemen, waaruit elke ergernis (Grieks: skandalon) uit het Evangelie is verwijderd. Hetzelfde zagen we bij de Duitse theoloog E. Drewermann, die religie beschouwde als een psychotherapeutische truc.

Mijn tweede bezwaar tegen mensen als Jung, Drewermann en Nouwen is hun open houding tegenover en hun spiritueel gebruik maken van andere religies (leengedrag). Hiermee staan de beide priesters Drewermann en Nouwen overigens in lijn met het decreet ”Nostra aetate” van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965).

Te goedkoop

Sommige mensen zijn er enthousiast over, maar ik wil boeken die spirituele energie weerspiegelen, zoals die van Henri Nouwen, als niet-christelijk beschouwen. Want wie het christelijk geloof louter als een psychotherapeutische truc beschouwt of herleidt tot beelden die heling kunnen verschaffen, maakt het christendom toch wel te goedkoop. En bombarie is vaak het masker van de vertwijfeling. „Waarheen”, zegt Augustinus, „zult ge opklimmen, als ge het aangezicht al dadelijk boven in de hemel zet? Die dat doen, moeten eerst neerdalen om te wenen in de vallei der tranen, dan zal Christus hen mee opvoeren in de hoogte” (Confessiones IV, 12).

De auteur maakt studie van het werk van Augustinus.