Bijbel heeft zeggingskracht voor heel de samenleving

De partijleiding van de ChristenUnie presenteert zaterdag een beginselverklaring. Die komt in plaats van het huidige kernprogramma, waarin de partij de politieke doelstellingen verwoordt. De partijleden gaan de komende maanden over de nieuwe verklaring debatteren. Vaststelling vindt plaats tijdens het najaarscongres in november. Hieronder een verkorte weergave van de beginselverklaring.

Christus roept ieder mens, iedere samenleving en iedere overheid in Zijn navolging op zoek te gaan naar vrede en recht. Hij roept ons recht te doen: de ander actief te beschermen. Hij roept ons vrede te zoeken: in een wereld vol conflicten steeds weer verzoening na te streven.

Door de eeuwen heen hebben mensen gehoor gegeven aan deze roeping. Christenen zochten recht en vrede: biddend en werkend, constructief en kritisch. Op deze manier heeft het christelijk geloof grote invloed gehad op de geschiedenis van Europa en op onze democratische rechtsstaat. Het is goed als christenen daaraan mee blijven bouwen.

Naar de roepstem van Christus wil de ChristenUnie ook vandaag luisteren. In deze beginselverklaring wil zij aangeven hoe zij haar christelijke grondslag politiek vertaalt. De ChristenUnie wil deelnemen aan de democratie om bij te dragen aan een goede samenleving.

De ChristenUnie wil politiek bedrijven op christelijke grondslag. Het Woord van God bevat waarheid en goedheid voor heel ons leven en heel de samenleving. Ook voor de publieke samenleving en de overheid hebben Bijbelse waarden en normen zeggingskracht. De ChristenUnie verwijst vrijmoedig naar Christus, omdat zij aanspreekbaar wil zijn op hoe Hij het bedoeld heeft.

Democratie

Op zoek naar vrede en recht, neemt de ChristenUnie met overtuiging deel aan de democratie.

In deze gebroken wereld zijn wij allen geroepen tot de vrede en tot het recht. Die roeping geldt alle mensen en alle geledingen van de samenleving. Omdat de wereld gebroken is heeft God ons een overheid gegeven. Alle overheidsgezag staat onder Zijn genade en Zijn gerechtigheid. De overheid is geroepen om recht te beschermen en onrecht te bestrijden. Zij beschermt de ordening van de samenleving. Zij beschermt het gemeenschappelijk belang. Zij beschermt het kwetsbare en de kwetsbaren.

De ChristenUnie wil niet weglopen voor verantwoordelijkheid. Ze wil niet weglopen voor de macht, maar macht dienstbaar maken aan het recht.

Vrede in verbondenheid

We zijn geschapen door God, naar Zijn beeld. Het leven is geen toeval. Waarheid is geen subjectieve aangelegenheid. Ons leven heeft zijn oorsprong en eindbestemming in God. Zijn Woord is waar en heeft zeggingskracht voor heel ons leven en samenleven.

We zijn geplaatst in een verhouding tot elkaar. Van onze geboorte tot aan ons levenseinde leven we in afhankelijkheid van anderen. We kunnen slechts bestaan en voortbestaan met elkaar. We komen tot bloei, niet in lege autonomie, maar in ons samenleven.

Een leven in verbondenheid laat zich niet afdwingen. Wel heeft de overtuiging dat de mens een relationeel wezen is politieke relevantie. Vanuit die overtuiging hebben christenen zich steeds hard gemaakt voor een dienstbare samenleving, een gedeelde vrijheid en bescherming van het leven. Dien de samenleving, deel de vrijheid, en bescherm het leven: vanuit dat appel wil de ChristenUnie ook in de eenentwintigste eeuw politiek bedrijven.

Dien de samenleving

We zijn allen geroepen tot dienstbaarheid en naastenliefde. Dat is de kern van een goede samenleving. Onze roeping tot het goede samenleven begint in gezinnen en families. De overheid is ook hier geroepen te ordenen en te beschermen. De overheid erkent en beschermt het huwelijk als geschenk van God en instituut van liefde en trouw tussen man en vrouw. In haar bescherming en ordening beoogt de overheid ook hen die niet of niet meer in huwelijks verband leven of alleen door het leven gaan. De overheid beschermt de positie van het kind en houdt in haar beleid rekening met de verantwoordelijkheid van ouders voor hun kinderen.

Lang niet iedereen heeft de basisvoorwaarden om deel te kunnen nemen aan de samenleving. De overheid faciliteert goed onderwijs, goede zorg en een sociaal vangnet, opdat ieder een eerlijke kans krijgt mee te doen.

Ook nieuwkomers dienen een actieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Integratie is geen keuze, maar een verplichting. De overheid faciliteert en ondersteunt deze integratie. Discriminatie en achterstelling van mensen worden met kracht bestreden.

Onze samenleving en economie gedijen wanneer er ook een moment van rust is. Het Bijbelse principe van de rustdag heeft ook maatschappelijke betekenis. Bij zeven dagen in de week, vierentwintig uur per dag, doorgaan is niemand gebaat. Collectieve rust is van belang om een gezins- en gemeenschapsleven te kunnen leiden. De zondagse rustdag, vanouds de dag van de christelijke eredienst, verdient bescherming.

Ook in internationale samenwerking handelen mensen vanuit relaties. Als een door het christendom gestempelde natie weet Nederland zich verbonden met het Joodse volk en met christenen wereldwijd. Ons land koestert de vriendschap met andere democratische naties. Nederland werkt van harte samen in Europa, als een verbond van nationale staten en nationale gemeenschappen.

Deel de vrijheid

Mensen hebben vrijheid gekregen, niet om elkaar te benadelen of te kwetsen, maar om elkaar op te bouwen. Het is goed als wij deze vrijheid met elkaar delen. De overheid is geroepen de vrijheid te beschermen. Zij dient zich krachtig te verweren wanneer de vrijheid wordt bedreigd.

Mensen zijn vrij om vanuit hun diepste geloof en overtuigingen keuzes te maken in het leven. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of overtuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden. Ieder is vrij om zijn geloof of overtuiging een plek te geven in zijn leven en werken. Mensen zijn vrij om hun geloof en overtuigingen door te laten werken in de opvoeding van hun kinderen en in het onderwijs op school. De overheid beschermt kerken, religieuze en levensbeschouwelijke instellingen, omdat zij van wezensbelang zijn voor mensen en een bron van moreel kapitaal voor de samenleving.

Nederland dient zich ook in de wereld hard te maken voor geloofsvrijheid. Ons land zet zich krachtig zich in voor hen die om hun geloof of overtuiging, of het verlaten daarvan, worden vervolgd.

Het is goed dat we in ons land een scheiding van kerk en staat kennen. Kerk en staat hebben een eigen roeping en verantwoordelijkheid. De kerk heeft geen directe zeggenschap over de overheid, net zomin als de overheid directe zeggenschap heeft over de kerk. Dat betekent niet dat kerk en staat volledig los van elkaar bestaan. Zowel kerk als staat heeft opvattingen over de publieke samenleving.

De overheid is niet neutraal. Want wie het kwaad wil begrenzen, moet weten wat goed is en de vrijheid van de een afwegen tegen die van de ander. Het is goed als onze leiders ook morele leiders zijn, als zij recht als recht en onrecht als onrecht benoemen, en het goede voorbeeld geven.

Bescherm het leven

Al het leven op deze aarde is Gods kostbare geschenk. We zijn geroepen om de schepping te bewerken en te bewaren.

De overheid dient in haar eigen keuzes en in haar ordening van de samenleving krachtig in te zetten op een meer duurzaam handelen.

Mensen hebben een verantwoordelijkheid om het welzijn van dieren en de rijkdom van de natuur te beschermen. De overheid waakt over die verantwoordelijkheid. Bij genetische ingrepen is grote voorzichtigheid geboden.

Het mensenleven is een geschenk van God. De overheid is geroepen het menselijk leven te beschermen, van het prille ontstaan tot aan het levenseinde. Een overheid die het leven eerbiedigt, faciliteert geen afbreking van zwangerschappen of hulp bij zelfdoding. Van nieuwe technologieën die het leven dienen maken we dankbaar gebruik. De ethiek van het leven leidt onze technologische ontwikkeling en niet omgekeerd.

Bescherming van de veiligheid van haar burgers is een kerntaak van de overheid. De overheid draagt zorg voor defensie, politie en justitie. De overheid bestraft de misdaad. Zij grijpt in wanneer mensen worden misbruikt als handelswaar of lustobject. Zij beschermt burgers door over hun privacy te waken. In de strijd tegen onrecht en onvrijheid dienen we onszelf nooit te verlagen door zelf naar wapens van onrecht en onvrijheid te grijpen.

Ook internationaal dient ons land het onrecht te bestrijden. Met andere landen werken we samen om veiligheid en vrede te bevorderen. Soms is er geen andere weg om het kwaad een halt toe te roepen dan de moeilijke weg van militair ingrijpen.

Ons land is een welvarend land en we mogen van onze rijkdom delen. Naar kracht draagt ons land bij aan verlichting van tekort en lijden in de wereld. Naar kracht dragen we bij aan de opvang van vluchtelingen, in de eigen regio of in ons land.

Vrede stichten

Vrede wordt niet alleen gevonden in woorden, maar ook in onze houding en in ons handelen. De ChristenUnie wil zich ook daarin laten leiden door wat de Heer van mensen vraagt: „niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God” (Micha 6:8).

In een soms rusteloze samenleving mogen christenen handelen vanuit het rustige besef dat God deze wereld niet loslaat. Het is goed God te blijven bidden om Zijn leiding. Het is goed God te blijven danken voor wat Hij in dit leven aan ons geeft. De ChristenUnie bedrijft politiek met hoop op Jezus, Die regeert, dwars door de gebrokenheid heen. Zijn Koninkrijk is ons toekomstperspectief.