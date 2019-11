Bevindelijke prediking en predikers

Het Biblebelt Congres over bevindelijke prediking vorige week zaterdag verliet ik met gemengde gevoelens. Dat lag niet aan het onderwerp. Bevindelijke prediking is een intrigerend thema. Maar het voelde erg ongemakkelijk dat de eerste spreker preken en predikers met naam en toenaam noemde voordat hij hen kritisch analyseerde vanuit een voor mij toch wat onduidelijk en deels persoonlijk gekleurd normatief kader. Anderzijds doet het mij pijn dat de Gereformeerde Gemeenten als geheel (ik weet dat er individuele predikanten zijn die wel openstaan voor feedback) geen ruimte hebben of geen noodzaak zien om te reflecteren op de eigen prediking. Het is op dit punt stil gebleven na het proefschrift van Arie van der Knijff, terwijl deze analyse aangegrepen had kunnen worden als een welkome spiegel.

Dit soort institutionele zelfgenoegzaamheid zie ik als een groot gevaar. Wat baten de herdenkingen van de Reformatie als we de oproep van Jodocus van Lodenstein om als kerk op basis van Gods Woord blijvend te reformeren (”semper reformanda”) niet serieus nemen?

Bevindelijke preek moet hoorder uit comfortzone halen

Wat moet je met deze gemengde gevoelens? Het antwoord kwam een paar dagen later, toen ik een artikel van Jeramie Rinne las. Rinne is predikant in Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten). Het gaat om ”How to pray for your pastor” op Crossway.org. Graag wil ik een aantal gebedspunten delen.

Bid dat je dominee God vreest en geen mensen. Predikanten kunnen worstelen met de menselijke neiging om anderen ter wille te zijn. Bid dat hij zo bezet is met de liefde tot God, dat hij bereid is om met het oog op Gods eer jou teleur te stellen.

Bid dat je dominee een sterk vertrouwen heeft in de kracht van het Woord. Dat hij dat met toewijding mag onderzoeken en dat het belangrijkste punt van de tekst het belangrijkste punt van de preek mag zijn. Bid dat hij trouw mag zijn en de hele raad van God mag verkondigen.

Bid dat de predikant ook een toegewijde vader en echtgenoot kan zijn. Er wordt veel van een predikant gevraagd en nog meer verwacht. Hij kan emotioneel en spiritueel uitgeput raken. Bid dat hij de kracht en discipline mag hebben om er te zijn voor zijn vrouw en de kids. Bid voor het gezin van uw predikant.

Bid dat de predikant mag groeien in godsvrucht. Bid dat de Heilige Geest hem bewerkt, zodat hij de zonde haat en de rechtvaardigheid liefheeft. Bid dat hij zich bekeert, als hij zondigt. Bid dat hij meer en meer Christus gelijkvormig mag worden.

Bid dat hij zijn schapen mag liefhebben. Ook al is hij in hen teleurgesteld. Ook als ze zondigen, of hem tegenstaan. Bid dat God hem bewaart voor bittere gedachten, cynisme en wrok.

Bid dat de dominee rust mag nemen en zich mag verheugen in zijn arbeid. Bid dat hij geen workaholic wordt. Dat hij tevreden en verheugd mag zijn met het werk dat hij wel kan doen en zich niet blindstaart op wat hij niet kan. Dat hij zich mag verheugen in Zijn God.

Last but not least, laten we niet vergeten voor onszelf bidden. Dat onze houding naar de pastors mag zijn zoals de Heere dat wil: gehoorzaam en onderdanig, opdat onze predikanten hun werk niet al zuchtende, maar met vreugde mogen doen (Hebreeën 13:17).

De auteur is mediator, coach en ondernemer.