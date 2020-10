Beoordeel Trump op christelijke wijze

Mijn bijdrage ”Keuze voor Trump is niet niks” (RD 26-9) riep reacties op. Vele ervan waren instemmend, sommige waren kritisch. Een korte afsluitende reflectie.

Opnieuw benadrukt dr. C. S. L. Janse dat „levensgedrag en levensovertuiging” van Trump in flagrante strijd zijn met Gods geboden en dat hij daarom „onze man niet kan zijn” (RD 1-10). Rechter mr. Dirk Vergunst stelt dat Trump een narcist is en dat „corruptie, gelieg en vriendjespolitiek in en rond het Witte Huis gewoon niet te ontkennen zijn” (RD 3-10). Ik zou hen en andere christenen die Trump als persoon beoordelen, willen vragen om dat op Bijbelse wijze te doen: feitelijk, onderbouwd, genuanceerd en met respect voor gezag.

Zo trekken Janse en Vergunst in twijfel of Trump persoonlijk tegen abortus is. Dat is een verdachtmaking. Daarbij is het van tweeën één: of zo’n vermoeden wordt door feiten geschraagd, of er is sprake van kwaadsprekerij. Het is opvallend dat veel christenen Trump gemakkelijk beschuldigen van allerlei kwaad zonder dit feitelijk te onderbouwen. Daarmee doen zij wat zij Trump veelvuldig verwijten.

Gradaties in kwaad

Persoonlijke kritiek moet ook genuanceerd zijn. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen daden voor en tijdens een ambtsperiode. Iemand kan zijn leven immers beteren. Gedrag ín een ambt weegt bovendien zwaarder. Is er bij Trump als president aantoonbaar sprake van onzedelijk gedrag of corruptie? Michael Shellenberger toont (in ”Apocalypse Never”) aan dat onder president Obama zo’n 16,4 tot 20,5 miljard dollar aan ”stimulus”-gelden in het kader van de ”Green New Deal” terechtkwam bij donors van hemzelf en de Democratische Partij. Gebeurt hetzelfde onder Trump?

Er zijn bovendien gradaties in kwaad. Neem opnieuw abortus. Terecht stelde SGP-Kamerlid Roelof Bisschop onlangs in een televisie-interview dat er een nieuwe generatie komt die zich zal afvragen „hoe het in vredesnaam mogelijk is geweest dat mensen bij hun volle verstand verdedigd hebben dat het beëindigen van menselijk leven is toegestaan” (NPO ”Danny op straat” 24-9). Het feit dat Trump als enige wereldleider de rechten van miljoenen stemmeloze ongeborenen steunt, moet voor christenen zwaar wegen, zwaarder dan bijvoorbeeld de vraag of de man op zondag twee keer naar de kerk gaat.

Linksliberale agenda

Dr. Stefan Paas stelt de vraag of je als christelijke politicus wel wetten moet willen doorvoeren die anderen de mogelijkheid tot abortus afnemen. Dergelijke theocratische politiek „bevalt hem niet” (RD 3-10). Maar waarom zou een christen dan eigenlijk nog de politiek in gaan? En waarom zou hij nog stemmen?

Het punt van Leen Roeleveld (RD 2-10) is hieraan gerelateerd: koestert een christen die Trump steunt niet een president die op lange termijn het aanzien van het christendom schade berokkent? Een begrijpelijke vraag, maar ook een die vooruitloopt op Gods plan. Ziende op het gebod zijn we blind wat betreft de uitkomst. En laat niemand zich illusies maken over het fanatisme waarmee Biden en Harris hun linksliberale agenda zullen willen doorvoeren, wanneer zij gekozen worden.

Scheiding der geesten

Dat brengt me bij de laatste en belangrijkste opmerking: een christen is terecht niet alleen geïnteresseerd in de persoon en zijn beleid (de man en zijn program) maar ook in zijn beginselen. Wie zich in de beginselen van Biden en de zijnen verdiept, constateert dat zich in Amerika een scheiding der geesten aftekent. Biden belooft verankering van het recht op abortus. Hij laat er in zijn verkiezingsprogramma geen misverstand over bestaan dat hij het gaspedaal zal indrukken, wanneer het gaat om bevordering van gendergelijkheid en lgbtq-rechten. Hij ziet het als een ”toppriorieit” om de zogenoemde ”Equality Act” gedurende de eerste honderd dagen van zijn presidentschap geaccepteerd te krijgen. Deze vergaande antidiscriminatiewet, die onder meer discriminatie op grond van seksuele identiteit verbiedt, tast de vrijheid van godsdienst, onderwijs en meningsuiting en het gezag van ouders aan. Hiermee zal Biden de toon zetten voor de rest van de wereld.

Het plan van Biden ademt de geest van de afgrond. Het is daarom alleszins legitiem dat christenen in de VS voor Trump kiezen.

De auteur is ondernemer en betrokken bij diverse kerkelijke en maatschappelijke organisaties.

