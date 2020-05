Bent u gedoopt met de Heilige Geest?

Hoe zijn de doop met water en de doop met de Heilige Geest met elkaar verbonden?

De pandemie waarin we inmiddels vele weken verkeren, heeft de vraag opgeroepen hoe de doop bediend moet worden wanneer er geen contact mag zijn met de dopeling. Heel wat creatieve oplossingen zijn inmiddels bedacht. Aan de vooravond van het Pinksterfeest wil ik echter aandacht vragen voor een andere vraag: kan wie gedoopt is met water ook zeggen dat hij of zij gedoopt is met de Heilige Geest? Ontvang je eerst de doop met water en moet daar (later) nog de doop met de Geest op volgen, wil er sprake zijn van een volledige doop?

Vlak voor Zijn hemelvaart heeft Jezus achteromgekeken en Zijn leerlingen voorbereid op de dingen die komen zouden: „Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen” (Handelingen 1:5). Op het Pinksterfeest gebruikt Petrus het woord ”uitstorten”. Na de verhoging is Christus Zijn gemeente niet vergeten, maar heeft Hij vervuld wat Hij beloofd had. Paulus grijpt in zijn eerste brief aan de gemeente van Korinthe terug op de vervulling van de belofte: „Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt... en wij allen zijn van één Geest doordrenkt” (12:13). We zien hier hoe nauw de doop en de gave van de Geest met elkaar verbonden zijn. Verwarring ontstaat wanneer we de besprenkeling met of de onderdompeling in het water los gaan zien van ”de doop met de Heilige Geest”.

Het is op zijn minst opvallend dat we in de Schrift zelf de uitdrukking ”doop met de Heilige Geest” niet tegenkomen. De doop met de Heilige Geest kan dan ook niet gezien worden als een extra of tweede zegen, die na de ‘gewone’ doop met water ontvangen wordt. Evenmin mogen we de doop met de Geest beperken tot het spreken in tongen. In 1 Korinthe 12 onderstreept Paulus dat de ene Geest van God een veelheid aan gaven uitdeelt in de gemeente. Gaven worden persoonlijk geschonken om de anderen daarin te laten delen, zodat er een volheid ontstaat: „Laat ieder de anderen dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft” (1 Petrus 4:10a).

De Heere van de kerk weet het best welke gaven en krachten nu het hardst nodig zijn. Wat heeft dit ons te zeggen vlak voor Pinksteren? Indringend klinkt de oproep van Petrus in Jeruzalem: „Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen” (Handelingen 2:38). Pinksteren is een krachtige oproep tot inkeer en een appel om onze doop te verstaan: bij je doop ben je ook gedoopt in de Naam van de Heilige Geest! Zo heeft de drie-enige God je ingelijfd in Zijn gemeente en Zijn verbond bevestigd.

De eenmaligheid van de doop verhindert evenwel niet dat de Geest steeds weer ontvangen moet worden. Petrus ontving de Heilige Geest op de Pinksterdag. Wanneer hij later echter voor de Raad staat, krijgt hij opnieuw het vuur van de Geest om vrijmoedig te getuigen (Handelingen 4:8). Spannend is de uitspraak van B. Wentsel: „Er is één water- en Geestdoop in de ene Naam, maar er zijn miljoenen vervullingen of vervullingsmomenten en concentraties van de Geest” (Dogmatiek, 4a, pag. 528).

Biddend hebben de zusters en broeders in Jeruzalem de dagen van het Pinksterfeest tegemoet geleefd. Daarmee hebben zij de kerk der eeuwen de weg gewezen. Laten we niet berusten in geestelijke armoede of lauwheid, maar het apostolische vermaan ter harte nemen om de Geest niet uit te doven of te bedroeven, maar biddend en zingend vervuld te worden met de Heilige Geest. Voor het antwoord op de vraag of we ”met de Geest gedoopt” zijn, hoeven we niet in het verleden te kijken. Hoe geestelijk is mijn leven op dit moment? Laten we het antwoord niet tot Pinksteren voor ons uitschuiven.

De auteur is bijzonder hoogleraar geschiedenis gereformeerd protestantisme vanwege de Gereformeerde Bond aan de PThU in Amsterdam en predikant van de hervormde wijkgemeente Grote Kerk in Hilversum.