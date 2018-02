Benoemingsbeleid Drees voorbeeld voor Rutte

Premier Rutte zou bij het aanzoeken van ministers voortaan beter moeten letten op kwaliteit, net als zijn voorganger Drees, adviseert Bert van Nieuwenhuizen.

Minister-president Rutte verliest met de dinsdag afgetreden minister van Buitenlandse Zaken, Zijlstra, opnieuw een vertrouweling. En daar zit nu net het probleem met het benoemingsbeleid dat Rutte voor ministersposten voert.

Sinds zijn aantreden heeft Rutte er een gewoonte van gemaakt om voor zijn VVD vertrouwelingen of, populairder gezegd, vriendjes in het kabinet te halen. Hij voerde een beloningsbeleid.

Zo werd Rosenthal minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Rutte/Verhagen/Wilders (2010-2012). Hij werd beloond voor zijn werk als informateur, maar voelde zich op Buitenlandse Zaken als een kat in een vreemd pakhuis. Arme man, hij verscheen niet eens op zijn eigen afscheidsreceptie. Zozeer waren de verhoudingen verstoord.

Ook VVD-prominent Opstelten werd door Rutte beloond met een ministerspost. Hij had als informateur eveneens geholpen met het realiseren van een kabinet. Arme Opstelten. Na een glansrijke burgemeesterscarrière, vooral in Rotterdam, ging hij op AOW-leeftijd het departement van Veiligheid en Justitie bestieren. En hoe dat afgelopen is, staat ons allemaal nog op het netvlies gebrand.

Met Zijlstra ging Rutte dezelfde weg. Zijlstra moest beloond worden omdat hij vijf jaar waterdrager was geweest tijdens het kabinet-Rutte II (VVD/PvdA; 2012-2017). Ook weer een fiasco. En hoe bevriend Rutte en Zijlstra waren, bleek wel uit het vertoon van openbare innigheid na Zijlstra’s emotionele aftreden in de Tweede Kamer.

„Hoogste ambt”

Premier Rutte kan, om dergelijke fiasco’s voortaan te voorkomen, wellicht een lesje leren van zijn eminente voorganger dr. Drees, minister-president van 1948 tot 1959. Drees haalde zijn ministers nooit uit de Tweede Kamerfractie van zijn Partij van de Arbeid.

Dit tot woede van toenmalig PvdA-fractievoorzitter mr. Burger. „Zie je ons niet staan?” zei Burger kwaad tegen Drees, toen alle PvdA-vertrouwelingen weer eens naast een ministerspost hadden gegrepen.

Drees antwoordde sober en nuchter: „Jullie zijn net allemaal gekozen als volksvertegenwoordigers, het hoogste en mooiste ambt dat in dit land bestaat. Gaan jullie maar goed je best doen.”

Zijn ministers en staatssecretarissen haalde Drees uit een kring die wat verder van zijn partij af stond. Hij lette vooral op geschiktheid en kwaliteit. Een wijze les.

De auteur schreef het boek ”Willem Drees. Vernieuwer voor, tijdens en na de oorlog” (uitg. Aspekt).