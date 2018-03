Alleen wie bijzondere prestatie levert, verdient lintje

Dat olympische topsporters en vertrekkende raadsleden automatisch een lintje krijgen, strijdt met het uitgangspunt bij koninklijke onderscheidingen, betoogt Bert van Nieuwenhuizen.

Normaal valt de lintjesregen op de dag waarop massaal koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt, op 26 april, de dag voor Koningsdag. Dit jaar doet zich echter het fenomeen voor dat er al een lintjesregen in maart is. Hoe komt dat?

Om te beginnen, zijn op 23 maart de olympische sporters die tijdens de winterspelen in Zuid-Korea een gouden medaille hebben gehaald door koning Willem-Alexander verheven tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dat is een automatisme.

Dit automatisme leverde acht jaar geleden zelfs het ridderschap in de Orde van de Nederlandse Leeuw op. Deze heel hoge onderscheiding was een uitvinding van oud-staatssecretaris Terpstra van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze onderscheiding werd acht jaar geleden teruggedraaid naar een ‘gewoon’ ridderschap in de Orde van Oranje-Nassau. Je kunt je afvragen of een bijzonder talent, toch alleen maar gekregen, met een lintje moet worden beloond.

Recht

Een nog massaler automatisme treedt dinsdag in werking. Dan worden de vele honderden raadsleden die, nu de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zijn, niet meer in de raad terugkeren koninklijk onderscheiden.

De wet schrijft voor dat raadsleden die minimaal twaalf jaar dienst gedaan hebben lid in de Orde van Oranje-Nassau worden. Daarbij wordt niet gekeken hoe die raadsleden hun werk gedaan hebben en of ze veel of weinig vergaderingen bijgewoond hebben. Twaalf jaar raadslidmaatschap geeft automatisch recht op dit lidmaatschap. De wetgever heeft het zo bepaald om niet te hoeven oordelen over de kwaliteit van de vertrekkende raadsleden.

Sponsors

In maart dus massale lintjesregens. Hierbij wordt voorbijgegaan aan het principe dat 25 jaar terug ingesteld is en dat ervan uitgaat dat lintjes alleen worden toegekend aan mensen die, naast het verdienen van hun dagelijks brood, bijzondere prestaties hebben geleverd.

De topsporters worden immers gefinancierd door sponsors en de Nederlandse staat. En de raadsleden verdienen sinds een aantal jaren met hun werk een niet onaanzienlijk bedrag. Er kunnen dus vraagtekens gezet worden bij de maartse lintjesregens.

De auteur schreef het boek ”Een lintje van de koning” (uitg. Aspekt).