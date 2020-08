PvdA-kamerlid Gill’ard heeft voorgesteld abortus op de EU-agenda te zetten (RD 23-10). Het zal haar een doorn in het oog zijn dat onze liberale abortuswetgeving tot aan de 24e week (!) niet voor alle EU-landen geldt.

Dat dit inderdaad niet het geval is, bleek tijdens de conferentie voorafgaand aan de 60e verjaardag van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, Bratislava, 24-25 oktober, die ik namens Schreeuw om Leven heb bijgewoond. De verklaring is op 12 december 1948 door de VN vastgesteld. In deze verklaring wordt onder andere aan allen (geboren en ongeboren) het recht van leven, vrijheid en bescherming gegeven (art. 3) en wordt aan één man en één vrouw het recht gegeven om te trouwen en een familie te stichten (art. 16). De voorzitter van de Slowaakse Christen-Democratische Beweging, geestelijken en andere afgevaardigden waarschuwden dat abortus en alternatieve samenlevingsvormen in strijd zijn met de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en dat abortus en het experimenteren met andere samenlevingsvormen onherstelbare schade aan gezin en maatschappij toebrengen. Klare, heldere taal, maar verstaan we het nog? In ons land is er meer aandacht voor de rechten van het dier dan voor de rechten van de mens. Het is te hopen dat Oost-Europese landen beseffen dat één rotte vrucht de hele fruitschaal bederft. En dat christenen in ons land gaan roepen tot Hem Die bij machte is veel meer te doen dan dat wij denken of beseffen. Maar is de nood van ons land al onze eigen nood geworden?

SGP-koers

In de bundel ”Op weg naar honderd jaar SGP” plaatst ds. W. Visscher kritische kanttekeningen bij de vermeende dreigende islamisering van de samenleving (RD 23-10), want het gaat maar om ongeveer 5 procent van de bevolking van ons land. Katholieken, joden en moslims moeten allen volop ruimte krijgen in de publieke samenleving. Ik constateer hieruit dat ds. Visscher weigert de islamisering te bezien vanuit een mondiaal perspectief. En ds. Visscher verlaat met zijn pleidooi de gangbare vertolking van artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Zijn opvattingen vind ik niet juist: 1) ze vormen een ontkenning van de werkelijkheid, want wereldwijd is de islam in opmars, en je moet dus maatregelen nemen; 2) hij zet de interne verhoudingen binnen de SGP onnodig onder druk, want hij verlaat het zuiver theocratische denken, alsof de kerkelijke verdeeldheid al niet genoeg spanning geeft binnen de gelederen. Ten slotte: de SGP is bezig haar bestaansrecht te ondermijnen als zij een koers gaat volgen die afwijkt van wat de oorspronkelijke oprichters bedoelden. Laten we de SGP niet vergeten in ons gebed.

SGP-koers (II)

Zou er nu nog íémand zijn die niet ziet dat de SGP zich aanpast aan de tijdgeest, en dat het tempo, vanwege het hellend vlak, steeds hoger wordt (RD 23-10)?Hoe is het mogelijk dat een predikant van de Gereformeerde Gemeenten (van wijlen ds. G. H. Kersten!) adviseert de neutrale staat tactisch te aanvaarden? Dr. H. M. Kuitert schrijft in zijn nieuwe boek (RD 25-10): „Aanhangers van de SGP moeten nog leren dat de staat geen godsdienst belijdt, maar seculier is.” Nu, ds. W. Visscher heeft dat al geleerd. Kuitert loopt wat achter, hij had nog niet in de gaten dat SGP’ers zo snel leren. Ds. Visscher vindt dat we Gods geboden (bijvoorbeeld abortusklinieken sluiten) maar niet moeten handhaven als dat de orde en de vrede in de samenleving kan verstoren. Ook vindt hij dat christenen het niet kunnen maken om voor zichzelf iets te vragen (bijvoorbeeld eigen scholen) dat aan anderen (roomsen en moslims) wordt ontzegd. Visscher redeneert alleen maar menselijk en horizontalistisch en laat niets horen van de geloofstaal van de vroegere SGP-voormannen Kersten en Zandt: „Zo zegt de Heere.” Het gaat toch niet om ónze of éígen rechten, het gaat om het recht en de eis van God op heel het land en heel het volk. Het geloof weet uit het Woord dat de werkelijkheid theocratisch is en dat de theocratie werkelijkheid is. Neutraliteit tegenover de Waarheid betekent vijandschap tegenover God. Het aanvaarden van de neutrale staat is een klap in het aangezicht des Heeren en een loochenen van onze nationale historie. De SGP’ers hadden altijd veel meer het recht Gods naar voren moeten brengen, dan hadden ze minder last gehad van de vergelijking met moslims. Dr. A. Kuyper was eerlijker dan de SGP: hij schrapte artikel 36 (deels), de SGP laat het schijnheilig staan, maar holt het volkomen uit. Laat de SGP terugkeren van deze heilloze weg!

SGP-koers (III)

Als we het gedachtegoed van ds. W. Visscher uit Amersfoort (RD 23-10) en de reactie daarop door Addy de Jong in RD 25-10 zouden overnemen, zou een groot gedeelte van Gods Woord thans kunnen vervallen, zowel uit het Oude als het Nieuwe Testament. Ik kan mij echter niet voorstellen dat een rechte SGP’er, die zich door God geroepen voelt om geheel Gods Woord in de samenleving tot meerdere erkenning te brengen, zich daarvoor durft inspannen. Ezechiël, Daniël, Ezra, Nehemia, de brieven van Paulus, ja, de woorden van Christus Zelf doen ons een andere leidraad aan de hand. Enkele voorbeelden uit de vele beschikbaar: Daniël 6:11 en Ezechiël 3:27. Zo deden ook Ezra en Nehemia, in het bijzonder ook met betrekking tot de zondagsheiliging, zich verzettende tegen de overheden en vorsten die Gods dag niet in ere hielden. Paulus zegt in Romeinen 13:1: „Alle ziel zij den machten over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan van God, en de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd.” Dit slaat juist op de overheid als Gods dienares, ons ten goede, zoals Gods Woord zegt. Hier past ons dan ook geen argumenteren over de huidige multiculturele samenleving, minderheidsgroepering en dergelijke, maar alleen het luisteren naar Gods bevel. En dat op gepaste wijze uitdragen naar buiten, hetzij dat ze het horen zullen, hetzij dat ze niet horen willen. De Heere merkt er toch op en er is een gedenkboek voor Zijn aangezicht. Een rechte theocraat luistert eerst naar wat God zegt, en daarna naar wat mensen van hem vragen of eisen, en weegt die eis aan de hand van Gods Woord op aanvaardbaarheid: Zó heeft God het eerste en het laatste Woord!

