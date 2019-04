Zondag vol muziek bij ingebruikname orgel Oude Kerk A’dam

De zondag na het benefietgala ”Playing the Cathedral” op zaterdag 11 mei in de Amsterdamse Oude Kerk, wordt „een dag vol muziek in al zijn facetten.”

Dat meldt Laurens Winkel, voorzitter van de kerkenraad van de Oudekerkgemeente, in de laatste nieuwsbrief van de gemeente.

In het weekend van 11 en 12 mei 2019 wordt het beroemde Vater/Müllerorgel, na een lange periode van restauratie, weer in gebruik genomen. Eerder meldde de Stichting Oude Kerk al dat op zaterdag 11 mei het benefietgala ”Playing the Cathedral” wordt georganiseerd.

Orgelingebruikname startschot Oude Kerk A’dam als „nieuwe muziektempel”

Nu meldt de Oudekerkgemeente dat ook zondag 12 mei in het teken staat van de ingebruikname van het orgel. „Vanuit de gedachte dat na drie jaar van orgelrestauratie en bijna drie eeuwen muziek in de Oude Kerk éénmaal alles anders mag zijn organiseert de Stichting Oude Kerk op zondag 12 mei een dag vol muziek in al zijn facetten. Liturgische muziek, koormuziek, orgel en elektronische muziek bestaan naast elkaar in een doorlopende dag van 06.00 uur ’s ochtends tot 01.00 uur ’s nachts”, aldus Winkel in de nieuwsbrief.

’s Ochtends houdt de Oudekerkgemeente om 10.30 uur een zogenoemde ”inwijdingsdienst”, een „woorddienst waarin de heringebruikname van het orgel centraal staat.”

Uit het programma van de Stichting Oude Kerk blijkt dat zondag 12 mei de eerste editie van ”Playing the Cathedral” plaatsvindt, „met concerten en performances van Nicolás Jaar, Philip Glass en andere topmusici.”

Gedurende de dag (van 06.00 en 09.00 uur, van 16.00 tot 19.00 uur en van 22.00-01.00 uur) zijn er improvisatiesessie van de Chileens-Amerikaanse componist Nicolás Jaar (29).

De Nederlandse organist Leo van Doeselaar speelt om 12.00 uur een orgelmatinee met muziek van Bach, Vivaldi en Mozart. ’s Middags (14.15 uur) verzorgt de Amerikaanse componist Philip Glass (82) een concert. En ’s avonds om 20.00 uur speelt de Britse organist James McVinnie een orgelrecital met werken van Bach en Glass.