Zingen en spelen van vrijheid

Bevrijdingsdag nodigt uit om te musiceren rond de thema’s vrijheid en vaderland. Op deze pagina drie musici die zaterdag 5 mei tijdens een bevrijdingsconcert optreden: in Dordrecht, Gouda en Alphen aan den Rijn.

---

Geestelijk en lichtvoetig repertoire in Dordt

Dirigente Eline Bokkers-Verheij uit Scheveningen treedt zaterdagavond 5 mei met een groot samengesteld koor op tijdens een bevrijdingsconcert in de Grote Kerk van Dordrecht. „Bijzonder. Sowieso als het gaat om de locatie. In deze kerk heb ik nog nooit gedirigeerd. Erg leuk.”

Ook is het bijzonder dat ze vier koren tegelijk leidt, waarvan er twee niet van haarzelf zijn. Bokkers, die nu zo’n negen jaar dirigeert, is zelf verbonden aan Jubilate uit Capelle aan den IJssel en Sursum Corda uit Gouda. In contacten met Seba uit Krimpen aan den IJssel van Arie van der Vlist ontstond het idee om gezamenlijk op te treden. Van der Vlist zou piano spelen, Bokkers dirigeren. Later haakte ook Euphonia uit Vlaardingen aan. De dirigente van dat koor, Christa van Tienhoven, zingt zelf mee.

Bokkers heeft op deze manier ruim 150 zangers onder haar hoede. Behalve het samengestelde koor werkt ook mannenkoor Jeduthun uit Amersfoort, dat 130 leden telt, aan de avond mee. Vier nummers zingen alle koren gezamenlijk. Twee keer zwaait Bokkers, de andere nummers dirigeert Jeduthundirigent Arie Kortleven.

Bokkers: „Het is niet altijd mijn ding: hoe groter hoe mooier. Ik houd ook van kleine kamerkoren. Maar de kerk in Dordt is natuurlijk wel heel groot. Je moet genoeg zangers hebben om die ruimte vol te zingen.”

De nagalm in Dordt heeft zijn eigen dynamiek, zegt Bokkers. „Daarom beginnen we al om halfvijf met oefenen. Het volume moet je goed afstemmen. De koren moeten de tekst goed uitspreken, anders wordt het één grote brij. En we moeten vooral niet te snel zingen.”

Het programma bestaat uit een mix van geestelijk repertoire en vaderlandse liederen. Voorafgaand aan het programma, dat om halfacht begint, is er een kwartier samenzang met liederen als ”In een blauw geruite kiel” en ”God save the King”. Het koor van Bokkers zingt een medley van Hollandse liederen als ”Waar de blanke top der duinen” en ”Op de grote stille heide” in een bewerking van Harm Hoeve.

Lichtvoetige liedjes in een kerk, dat moet kunnen op Bevrijdingsdag, vindt Bokkers. „Veel mensen genieten daarvan. Dat maakt het feestelijk. Zelfs een beetje swingend. Sommige koorleden krijgen de neiging mee te gaan bewegen. Van mij mag het.”

Wat voor de dirigente het hoogtepunt van het programma is? „Het ”Gebed” van Gabriël Fauré, op een tekst van Piet den Uil. Een vrije tekst, die heel goed past bij de muzikale dynamiek van de oorspronkelijke ”Cantique de Jean Racine” van Fauré. Een geweldig stuk.”

Aan de avond werken ook Bert Roest en Marcel van de Ketterij (orgel) en Christine van der Aart (trompet en bugel) mee. Spreker is evangelist H. J. van den Boogaart (Tilburg).

Wanneer is de avond wat Bokkers betreft geslaagd? „Als er genoeg mensen op afkomen. En als het koor net zo mooi zingt als bij de generale.”

---

Mooie contacten in Canada

Tussen Koningsdag en Bevrijdingsdag toert het Canadese mannenkoor Libertas door Nederland. Het koor staat onder leiding van dirigent Martin Mans en telt zo’n tachtig leden. Het slotconcert wordt zaterdagavond 5 mei gehouden in de Sint-Janskerk in Gouda en begint om 20.00 uur.

„Ik heb in de loop der jaren een aantal concertreizen naar Canada gemaakt”, zegt Mans. „Daar was altijd veel animo voor. Je legt mooie en indrukwekkende contacten met de immigranten daar. De meeste leden van mijn mannenkoren zijn wel een keer in Canada geweest. Samen met Jacco van Delden van stichting One Day heb ik toen gezegd: Waarom zetten we niet een mannenkoor in Canada op, bestaand uit immigranten uit Nederland? Dat hebben we gedaan: het One Day Male Choir. Het was een groot succes.”

Door omstandigheden stopte dit koor, en in 2012 maakte het een nieuwe start onder de naam ”Libertas. The voice of Liberty”. „De rode draad van Libertas is het contact tussen Canada en Nederland”, aldus Mans. „Immigranten en hun nazaten vinden het mooi om dit contact levend te houden. Ik vind het geweldig dat ze mij hiervoor uitnodigen, en zij vinden het fijn als ik kom. Het koor bestaat voor de helft uit Nederlandse immigranten en hun kinderen, en voor de andere helft uit Canadezen. Drie tot vier keer per jaar ga ik naar Canada. We repeteren dan drie lange avonden en geven drie concerten, en dan is het weer voorbij.”

Libertas is een projectmatig mannenkoor. Het repertoire bestaat uit Engelstalige en Nederlandstalige geestelijke liederen, spirituals, klassieke werken en vaderlandse en volksliederen. Voorbeelden zijn het Canadese volkslied ”O Canada”, het Wilhelmus, de bewerking van Klaas Jan Mulder over Psalm 42, ”Roll, Jordan, Roll” en het ”Sanctus” van Schubert.

Tijdens de tournee door Nederland afgelopen dagen zong Libertas in de Grote Kerk van Vianen en in de Sint-Joriskerk in Amersfoort, in de Sint-Baafskathedraal in Gent en de Grote Kerk in Dordrecht. Mans: „En met mijn Urker Mans Formatie hebben de mannen van Libertas gezongen in Urk. Daar hebben ze ook gevaren en paling gegeten. Tussen de concerten door maken de mannen de nodige uitstapjes.”

Mooi vond Mans ook het concert vrijdag in de Breepleinkerk in Rotterdam. „Met de 4 meiherdenking is Rotterdam een indrukwekkende plek. Op de orgelzolder van de Breepleinkerk hebben in de Tweede Wereldoorlog Joden ondergedoken gezeten. Voor onze Canadese bevrijders is dit een heel mooie link naar de herdenking.”

Zaterdag 5 mei zingt Libertas in Mijdrecht, en het slotconcert van de tournee wordt gehouden in de Sint-Jan in Gouda. Daar verlenen ook twee mannenkoren van Mans en de Martin Mans Formation hun medewerking. Zij vullen het programma aan met ”Op de grote stille heide” en liederen van Vera Lynn. Als hoogtepunt zingen de drie koren gezamenlijk.

---

Toegankelijke muziek rond oorlog en vrede

Elk jaar opent Simon Stelling het bevrijdingsconcert in de Adventskerk in Alphen aan den Rijn met de Fantasie alla Marcia over het Wilhelmus van Jan Zwart. En hij nodigt jaarlijks andere musici uit om een bijdrage te leveren. Zaterdagavond 5 mei, tijdens de elfde editie, is het koperkwintet Brasso van de partij.

Met het bevrijdingsconcert wil de orgelcommissie van de Adventskerk een tegenhanger bieden aan de feesten en optredens met popmuziek die in de Zuid-Hollandse gemeente op 5 mei plaatsvinden.

„Bij het herdenken van de Bevrijding hoort toegankelijke muziek die een link heeft met oorlog en vrede”, zegt de stadsorganist van Alphen aan den Rijn. „Veel orgelliefhebbers dragen de beroemde fantasie over het Wilhelmus een warm hart toe. Ik vind het mooi dat Jan Zwart in dit werk de bede uit Psalm 134 opnam. Nadat ik de fantasie heb gespeeld, zingen we de verzen 1 en 6 van ons volkslied.”

Stelling programmeerde als orgelwerken verder de Marche Solennelle van Alphonse Mailly en ”The Voice of Freedom” van Anton Rubinstein. „Klaas Jan Mulder speelt dit plechtige stuk van Rubinstein op een lp. De melodie sprak mij als kind al erg aan. De feestelijke mars van Mailly heb ik in mijn jeugd door Piet van Egmond horen uitvoeren.”

De muziek die tijdens het bevrijdingsconcert klinkt, is ‘zijn’ Steinmeyerorgel (1923) op het lijf geschreven, vertelt Stelling. „Dit Duits-romantische instrument heeft op elk van de twee klavieren zes achtvoetsregisters en daarnaast tongwerken zoals de Hobo en de Clarinet waarmee je prachtig kunt kleuren.”

Samen met de vijf blazers van koperkwintet Brasso speelt Stelling de Kirchliche Festouvertüre over ”Een vaste burcht is onze God” van Otto Nicolai, ”Fanfare and Flourishes” van James Curnow en ”Passio” van Hans André Stamm. „Laatstgenoemd werk doet mij denken aan de muziek van de Franse organist Marcel Dupré. Het begint en eindigt mysterieus, waarbij ik alleen het strijkregister ”Vox coelestis” gebruik. Het middendeel is een bruisende toccata. ”Fanfare and Flourishes” is een bewerking van de bekende Eurovisietune. Ook dit stuk zorgt voor een feest van herkenning bij het publiek.”

Brasso zelf voert een arrangement van een concerto van Bach/Vivaldi en Beethovens ouverture Egmont uit, en speelt ”Ain’t Misbehavin” van Fats Waller.

”We’ll meet again” (”Wij zullen elkaar weer zien”) markeert het slot van het avond. Stelling: „In dit lied klinkt de hoop op terugkeer door. Het werd tijdens de Tweede Wereldoorlog vaak gezongen voor soldaten die naar het front vertrokken. Mijn vader werd in 1943 door de Duitsers van zijn bed gelicht en heeft tot het einde van de oorlog in Duitsland dwangarbeid moeten verrichten. Het emotioneerde hem altijd als hij in later jaren ”We’ll meet again” hoorde spelen of zingen.”

Het bevrijdingsconcert in de Adventskerk begint om 20.15 uur.