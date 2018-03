Zeven deelnemers improvisatieconcours Haarlem bekend

De eerste zeven deelnemers aan het 52e Internationaal Orgelimprovisatieconcours in Haarlem zijn bekend. Onder hen is één Nederlandse organist: Geerten van de Wetering. De achtste deelnemer is de winnaar van de nationale improvisatiewedstrijd die op 22 juni tijdens het Bachfestival Dordrecht wordt gehouden.

Dat meldt de site orgelenkerkmuziek.nl.

De voorjury van het Haarlemse concours, bestaande uit Jan Hage, Berry van Berkum en Gerben Mourik, beoordeelde de 26 aanmeldingen uit een groot aantal landen. Zeven kandidaten uit vijf landen werden geselecteerd: Gabriele Agrimonti (Italië), Alexandru Catau (Roemenië), Lukas Grimm (Duitsland), Christian Gross (Duitsland), Cyril Julien (Zwitserland), Gregor Simon (Duitsland) en Geerten van de Wetering (Nederland).

De voorronde tijdens het Bachfestival Dordrecht staat alleen open voor Nederlandse organisten. De jury van het improvisatieconcours in Dordrecht wordt gevormd door Dirk Luijmes, Guus Jansen, Hayo Boerema en voorzitter Neil Wallace.

Het concours in Haarlem vormt een onderdeel van het tweejaarlijkse Orgelfestival, dat deze keer van 14 tot en met 28 juli plaatsheeft. Het improvisatieconcours wordt gehouden op maandag 16 juli (eerste ronde, Sint-Bavokerk), woensdag 18 juli (tweede ronde, de Philharmonie) en vrijdag 20 juli (finale, Sint-Bavokerk).

De deelnemers worden beoordeeld door een internationale jury bestaande uit Franz Danksagmüller, Vincent Thévenaz, Guus Janssen, Bernhard Haas, Jacob Lekkerkerker en voorzitter Neil Wallace.

Meer informatie: www.organfestival.nl