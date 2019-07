Zestien deelnemers aan internationale beiaardwedstrijd Mechelen

In Mechelen (België) vindt van 10 tot en met 14 juli de achtste editie van de internationale beiaardwedstrijd Koningin Fabiola plaats.

Aan de vijfjaarlijkse wedstrijd doen zestien deelnemers mee. Ze komen uit acht verschillende landen: Australië, België, Frankrijk, Nederland, Oekraïne, Polen, Rusland en de Verenigde Staten.

De zogenoemde preselecties zijn op woensdag 10 en donderdag 11 juli. Uit de zestien deelnemers, die zich laten horen op de concertbeiaard van de Sint-Romboutstoren in Mechelen, worden door de internationale jury vijf finalisten geselecteerd. Nieuw is dat de beiaardiers van de preselecties kunnen deelnemen aan een improvisatiewedstrijd.

Op de eerste finaledag (13 juli) moeten de vijf laureaten zich opnieuw laten horen op de concertbeiaard van de Sint-Romboutstoren. De tweede finaledag spelen ze drie werken op de kamerbeiaard in het Cultuurcentrum van Mechelen, waarbij ze samenwerken met het koperensemble Art of Brass onder leiding van Rik Ghesquière.

De jury van de preselectie wordt gevormd door Koen Cosaert (voorzitter), Gerda Samyn (secretaris), Eddy Mariën, Tom Van Peer, Dina Verheyden, Koen Van Assche, Kenneth Theunissen en Bas de Vroome.

De jury van de finale bestaat uit Koen Cosaert (voorzitter), Gerda Samyn (secretaris), Stefano Colletti, Frans Haagen, Eddy Mariën, Trevor Workman, Malgosia Fiebig, Dina Verheyden, Ellen Dickinson, Geert D’hollander, Tom Van Peer en Koen Van Assche.

Het concours, dat voor het eerst in 1987 werd georganiseerd, neemt een belangrijke plaats in in de beiaardwereld. Het is „ongetwijfeld het belangrijkste binnen de beiaardkunst en toont het hoogste artistieke niveau”, zegt schepen van Cultuur Björn Siffer van Mechelen. „Wat de Koningin Elisabethwedstrijd is voor viool en piano, is de Koningin Fabiolawedstrijd voor beiaard. Het enige verschil is de setting. Onze prachtige Sint-Romboutstoren.”

De winnaars van de eerdere edities zijn Geert D’hollander (1987), Boudewijn Zwart (1990), Gideon Bodden (1993), Tom Van Peer (1998), Twan Bearda (2003), Kenneth Theunissen (2008) en Joey Brink (2014).

Meer informatie: beiaardschool.mechelen.be/koningin-fabiolawedstrijd-2019