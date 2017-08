Zes finalisten 14e Feike Asma Orgelconcours bekend

De zes finalisten van de veertiende editie van het Feike Asma Orgelconcours zijn bekend.

Zaterdag 26 augustus speelden zeventien deelnemers aan het amateurconcours in Ede tijdens de voorrondes. Aan het eind werden in alle drie de leeftijdscategorie├źn twee finalisten bekendgemaakt.

In de leeftijdscategorie 12-15 jaar waren dat Idelette van den Assem en Harm-Jan van der Sluis. In de leeftijdscategorie 16-19 jaar gaan David Strijbis en Rik Melissant door naar de finale. In de leeftijdscategorie 20-24 jaar wonnen Christian Mussche en Niek Haase de voorronde.

De Landelijke Schoolprijs 2017 werd gewonnen door Harm-Jan van der Sluis voor zijn school, de Pieter Zandt Scholengemeenschap in Kampen. De deelnemende scholen waren behalve de Pieter Zandt het Van Lodenstein College, de Gomarus in Gorinchem en de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in Apeldoorn en Uddel.

De jury bestaat dit jaar (opnieuw) uit de musici Peter Eilander, Wybe Kooijmans en Everhard Zwart.

Dinsdagavond 29 augustus spelen de zes finalisten tijdens de finale, die eveneens in de Feike Asmazaal van Johannus Orgelbouw in Ede wordt gehouden.