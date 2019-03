Zangvereniging Met hart en stem Ridderkerk viert gouden jubileum

Zangvereniging Met hart en stem, een gemengd koor dat uitgaat van de gereformeerde gemeente van Ridderkerk-Slikkerveer, bestond in oktober vijftig jaar.

Dit seizoen zijn er verschillende activiteiten geweest. Als afsluiting geeft het koor, dat vijftig zangers telt in de leeftijd van 13 tot 83 jaar, op zaterdag 23 maart een jubileumconcert in de Singelkerk in Ridderkerk.

Tijdens deze avond voert het koor, dat sinds 2010 wordt geleid door Esther de Bel-Brouwer, de cantate ”Meer dan overwinnaars” van Leander van der Steen uit. Vanwege het jubileum zingen behalve de koorleden ook projectzangers en veertig oud-leden van Met hart en stem mee.

Vaste organist van het koor is Wim Boogaard. Aan het jubileumconcert (aanvang 19.45 uur, toegang gratis) werken ook Mieke Verduijn-Glasbergen (vleugel) en het ensemble Filomusica mee.