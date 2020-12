Zangverbod wordt dringend advies

Het verbod op zingen door amateurkoren verandert per dinsdag 1 december 2020 in een dringend advies om niet samen te zingen. Het kabinet ontraadt het samen zingen daarmee nog altijd.

Dat meldt Koornetwerk Nederland maandag.

Kabinet verbiedt amateurkoorzang

Per 19 november verbood het kabinet het zingen door amateurkoren, zo werd duidelijk na de persconferentie van premier Rutte op 17 november. Daarop volgde in de koorwereld allerlei protestacties, omdat het zingen vóór de twee weken extra maatregelen begin november niet verboden was.

Koorwereld tekent protest aan tegen verbod op zingen

Naar nu blijkt is het zangverbod niet opgenomen in de zogenoemde Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 (Twm), ofwel de Coronawet, waarmee de Tweede Kamer op 26 november instemde. „Dat het zangverbod geen onderdeel van de Twm is geworden, heeft een puur formeel-juridische reden: er is geen wettelijke grondslag voor in de Wet publieke gezondheid”, aldus Koornetwerk Nederland.

Omdat het kabinet dus niet anders kan, heeft het het verbod nu veranderd in een dringend advies om niet samen te zingen. Daarmee blijft de regering onverkort staan achter het advies van het OMT om samen zingen te ontraden.

Volgens Koornetwerk Nederland wordt het er per december niet eenvoudiger op in de koorwereld. „Het dringend advies om niet te zingen legt de keuze immers bij koren en dirigenten, bijvoorbeeld als het gaat om een besluit over het al dan niet hervatten van repetities. De mondkapjesplicht, die ook per 1 december wordt ingevoerd, geldt voor publieke binnenruimtes maar niet bij de beoefening van podiumkunsten (zoals koorzang) en ook niet als de aanwezigen op een stoel blijven zitten.”

Koornetwerk Nederland roept op om binnen de koorwereld elkaars standpunt te respecteren. „Elke situatie vraagt om een eigen afweging. Dat is al lastig en ingewikkeld genoeg. Een ‘richtingenstrijd’ vol emoties en grote woorden is het laatste waar de koorsector op zit te wachten.”

Het netwerk blijft intussen zijn best doen om meer te weten te komen over het onderzoek en het OMT-advies. Het wijst op de Kamervragen die zijn gesteld naar aanleiding van de brandbrief die Koornetwerk Nederland op 20 november naar de Tweede Kamer stuurde. „Daarop is door minister De Jonge de toezegging gedaan voor een overleg over de ontstane situatie in de koorsector”, aldus het netwerk.