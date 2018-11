Zangfestijn van Opwekking gaat verder als Worship Weekend

Het jaarlijkse Zangfestijn van de Stichting Opwekking gaat verder onder een nieuwe naam: Opwekking Worship Weekend.

Ieder jaar organiseert de stichting in maart een weekend waar een reeks nieuwe opwekkingsliederen wordt aangeleerd en tijdens „aanbiddingsconcerten” wordt opgenomen. „De nieuwe naam sluit aan bij de inhoud: een weekend dat in het teken staat van lofprijzing en aanbidding”, aldus de stichting.

Het komende Opwekking Worship Weekend, dat van 22 tot en met 24 maart 2019 wordt gehouden, is deze keer niet op De Kroeze Danne in Ambt Delden, maar op De Betteld in Zelhem. Tijdens dit weekend wordt de 43e cd met opwekkingsliederen opgenomen.

De opname en de nieuwe reeks liederen worden, zoals gebruikelijk, gepresenteerd tijdens de jaarlijkse Pinksterconferentie van Opwekking, die in 2019 van 18 tot en met 21 mei in Biddinghuizen plaatsvindt.

Meer informatie: www.opwekking.nl