Zangeres Kinga Bán overleden

Kinga Bán is overleden. De zangeres werd 37 jaar. Dat meldde de band Sela op Facebook.

„We zijn verdrietig, maar ook dankbaar voor de afgelopen jaren; voor haar vriendschap, voor haar stem, voor de prachtige liederen waaraan ze heeft meegewerkt. Het was bijzonder om het leven te mogen delen.”

Bij Bán (1981) werd in 2013 borstkanker geconstateerd. Eind 2017 stopte Bán met zingen bij Sela.

Bán zong vanaf haar 12e in de kerk en is in 2005 afgestudeerd aan het conservatorium. Sinds 2008 zong ze bij Sela. Ook was ze betrokken bij de jaarlijkse Opwekkingsconferentie.

De zangeres, die een man en drie jonge kinderen achterlaat, werkte mee aan diverse albums van het project Psalmen voor Nu. Ook kwam er een aantal soloalbums van haar uit, waaronder recent de opnamen van de concerttour "U weet het toch".