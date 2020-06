Wilma Seijbel directeur Nationaal Orgelmuseum

Wilma Seijbel is benoemd tot directeur van het Nationaal Orgelmuseum in Elburg.

Dat meldt het bestuur van het museum vrijdag.

Wilma Seijbel (50), dochter van oprichter van het orgelmuseum Maarten Seijbel, was de afgelopen vijfenhalf jaar al verantwoordelijk voor de communicatie van het museum.

Bij het Nationaal Orgelmuseum wordt Seijbel onder andere verantwoordelijk voor het coronaprotocol en gaat ze zich bezighouden met fondsenwerving. „Het museumbestuur ziet met deze benoeming een stuk continuïteit gewaarborgd”, aldus het persbericht. Namens het museum heeft Seijbel ook als bestuurslid zitting in de Stichting Museumstad Elburg, waarin alle musea uit de gemeente Elburg vertegenwoordigd zijn.

Seijbel is historicus en was jarenlang werkzaam in de boekensector, als redacteur en hoofd marketing. In 2015 richtte ze samen met haar vader een eigen uitgeverij op: Karmijn.

Het is de bedoeling dat Seijbel haar nieuwe functie bij het museum combineert met haar andere werkzaamheden.

Meer informatie: www.nationaalorgelmuseum.nl