Weinig aandacht voor klassieke muziek in tweede Kindermuziekweek

Een week vol activiteiten in het hele land zou kinderen kennis moeten laten maken met (klassieke) livemuziek. Het coronavirus maakt van de Kindermuziekweek een streamingfeestje.

De plannen waren groots. De tweede Kindermuziekweek, die van 27 maart tot 5 april plaatsvindt, moest kinderen stimuleren om meer te doen met muziek. Dat feest gaat echter niet door: de overheidsmaatregelen noodzaakten de organisatie om alle muziekactiviteiten af te gelasten. Dus werd het programma helemaal omgegooid en worden concerten en lezingen nu gestreamd, zodat kinderen thuis alsnog op een laagdrempelige manier met muziek aan de slag kunnen.

De landelijke Kindermuziekweek vindt dit jaar voor de tweede keer plaats. Na tien geslaagde edities van de Rotterdamse muziekweek sloegen twaalf grote landelijke partners vorig jaar de handen ineen om het initiatief in heel Nederland op de kaart te zetten. Hun doel: alle kinderen in Nederland laten genieten van het maken van en luisteren naar livemuziek.

Belangrijke partijen, zoals het Concertgebouw en TivoliVredenburg, zegden hun medewerking toe en introduceerden speciale kinderprogramma’s om een jong publiek te trekken. Het bleek een gouden greep: de activiteiten trokken tal van kinderen. Na het succes van vorig jaar volgt komende week een herhaling. Als het aan de organisatie ligt, is de Kindermuziekweek over een paar jaar net zo’n begrip als de Kinderboekenweek.

Klassiek voor kids

Naast de vele activiteiten die dit jaar worden georganiseerd, verschijnt dit jaar ”Aangenaam Klassiek for Kids 2020”. Het boekje met vertel-cd moet klassieke muziek op een laagdrempelige manier introduceren en sluit aan bij eerdere edities van ”Aangenaam Klassiek for Kids”. De afgelopen jaren verschenen immers edities waarin bekende klassieke muziek, zoals Bachs ”Weihnachtsoratorium” en ”Carnival des Animaux” van Saint-Saëns, op een toegankelijke manier werd uitgelegd.

Toch gooit de organisatie het dit jaar over een andere boeg. Op ”Aangenaam Klassiek for Kids 2020” staat geen klassiek meesterwerk centraal, maar speelt de gouden harp op het dak van het Concertgebouw een grote rol. Die keuze blijkt een breuk met het verleden. Ondanks de naam bevat de cd geen klassieke muziek, maar een lichtvoetig verhaal over de Amsterdamse kat Toets en hond Fred uit Honderloo. Daarmee is de cd amusant voor kinderen, maar worden jonge luisteraars niet uitgedaagd om zich verder te verdiepen in klassieke muziek.

Ook in het programma van de Kindermuziekweek spelen klassieke muziek en klassieke instrumenten een beperkte rol. Daarmee laat de Kindermuziekweek een uitgelezen kans liggen om kinderen op jonge leeftijd kennis te laten maken met het klassieke genre.

Meer informatie: www.kindermuziekweek.nl