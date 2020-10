Wedstrijd: Schrijf nieuwe tekst voor ”Komt, verwondert u”

Ark Mission roept opnieuw mensen op een nieuwe tekst voor een oud kerstlied te schrijven. Dit keer gaat het om het lied ”Komt, verwondert u hier, mensen”.

Vorig jaar startte de missieorganisatie het project ”Een nieuwe tekst voor een oud lied”. „Er bestaan heel veel mooie kerstliederen, die we ieder jaar zingen. Maar begrijpen we de soms verouderde teksten nog wel?”, aldus Ark Mission. „En de mensen die we uitnodigen en normaal niet in een kerk komen? Spreekt het hun nog aan?”

Vorig jaar organiseerde de stichting daarom een wedstrijd waarbij voor het lied ”Nu zijt wellekome” een nieuwe tekst moest worden geschreven. Dat leverde 78 inzendingen op. Een jury beoordeelde de teksten. Het winnende lied was van de hand van Jan van den Brink uit Eindhoven. Het werd opgenomen door Sharon Kips en Gilbert Thera.

Dit jaar vraagt Ark Mission om op de oude melodie van het 17e-eeuwse lied ”Komt, verwondert u hier, mensen” (Liedboek voor de kerken, gezang 139; Liedboek 2013, gezang 478) een nieuwe tekst te schrijven, die wel uitgaat van de inhoud van het oorspronkelijke gezang.

Een „deskundige jury” zal de inzendingen beoordelen. De winnende tekst wordt door Talitha Nawijn en Jan Willem van Delft gecomponeerd en op muziek gezet. De wedstrijd sluit op maandag 23 november.

Meer informatie: www.arkmission.nl