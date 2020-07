Wat betekent zangadvies RIVM voor de koren?

Koren kunnen weer met een gerust hart gaan zingen: het RIVM ontraadt zingen in groepsverband niet langer, blijkt uit een advies dat dinsdag uitkwam. Er zijn wel voorwaarden, zoals de 1,5 meter afstand en goede ventilatie. Zes vragen en antwoorden.

Koorzang mag weer. Was het verboden dan om te repeteren?

Nee. Nadat per 1 juni groepen van dertig man weer bijeen mochten komen, konden ook koren weer in klein verband oefenen of zelfs optreden. Dat is de achterliggende maand op kleine schaal ook gebeurd, bijvoorbeeld in een grote hal of in de buitenlucht. Intussen was het officiële advies echter nog even te wachten op een nadere richtlijn van het RIVM. Er werd namelijk nog onderzocht wat precies het eventuele gevaar van samen zingen is. Dinsdag kwam dan eindelijk het advies voor koren en zangensembles. Ze kunnen, onder voorwaarden, weer gaan repeteren en uitvoeren.

Wat zijn die voorwaarden?

Het belangrijkste is dat zangers minimaal 1,5 meter uit elkaar moeten staan. Aangeraden wordt om daarbij niet achter en naast elkaar te gaan zingen, maar een zigzagopstelling te hanteren. Daarnaast is het van belang dat de repetitieruimte goed geventileerd wordt. Ook adviseert het RIVM om een presentielijst aan te leggen, om een eventueel bron- en contactonderzoek te vergemakkelijken. De koepelorganisatie Koornetwerk Nederland heeft dinsdag hierover direct een protocol gepubliceerd.

Betekent dit nieuwe advies nu dat zingen dus niet gevaarlijk is?

Nee, dat betekent het niet. Uit het RIVM-advies blijkt dat nog altijd niet duidelijk is welke rol de zogenoemde aerosolen spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Ook wordt nog steeds onderzoek gedaan naar de gevallen in de achterliggende maanden waarbij het virus juist bij koren toesloeg. Erkend wordt dat die uitbraken ook te wijten kunnen zijn aan het sociale aspect van het koorleven. Dat er nu toch groen licht kwam voor koorzang, heeft te maken met de fase waarin de epidemie zich bevindt. Die is anders dan in maart, aldus het RIVM. Veel maatregelen worden nu versoepeld.

Hoe reageert de koorsector?

In de koorwereld heerste dinsdagavond een opgetogen stemming. In de Facebookgroep Koor & Corona (ruim 4000 leden) regende het bijvoorbeeld positieve reacties. Ook werd Daphne Wassink, voorzitter van Koornetwerk Nederland, publiekelijk bedankt voor haar enorme inzet en lobby voor de koren de achterliggende weken en maanden. Er klonk echter ook wel scepsis. Anderhalve meter is voor koren ondoenlijk, schrijft iemand. „Als koor sta je vlak bij elkaar en heb je qua stem steun aan elkaar; met 1,5 meter ertussen lukt dat niet.” Een ander: „Hier kunnen wij niets mee, te kleine ruimte.”

Dus het is nog maar de vraag of alle koren daadwerkelijk weer zullen gaan zingen?

Uit een peiling van het Reformatorisch Dagblad onder koren in de achterban bleek de afgelopen weken dat koren niet alleen wachtten op een positief RIVM-advies. Want ook al mag het samen zingen weer, het is de vraag of het te organiseren valt. Een mannenkoor met 120 leden dat oefent op een locatie waar binnen de anderhalvemeterregel maar 40 man kan staan, heeft nog steeds een probleem. Bovendien gaven veel koren aan dat ze afhankelijk zijn van de toestemming van kerkenraad of locatiebeheerder om weer te kunnen gaan zingen. Een ander punt is dat veel koren relatief veel leden hebben die qua leeftijd in de risicocategorie vallen. Nu het gevaar nog steeds niet geweken is, zal de huiver om weer samen te gaan zingen niet verdwenen zijn met een positief advies van het RIVM.

Dit advies gaat over koren. Hoe zit het met gemeentezang in de kerk?

Het RIVM-advies gaat alleen over koorzang. Voor de kerkzang is het wachten op een ander rapport, dat naar verwachting woensdagmiddag zou komen. Dat rapport, waaraan onder anderen wetenschappers van de TU Delft werken, komt van de werkgroep Zingen in de kerk, waarin onder andere de Protestantse Kerk participeert. Wat het advies zal zijn, is vooralsnog onduidelijk.

RIVM: Koren mogen repeteren op 1,5 meter afstand