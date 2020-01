Walckerorgel Antwerpen moet gerestaureerd

Het orgel in de protestantse gemeente De Brabantse Olijfberg in Antwerpen moet gerestaureerd worden. Het instrument van de Duitse firma Walcker (twee klavieren, dertig stemmen) werd in 1905 voor de kerk in Antwerpen gebouwd. Het is volgens de gemeente „een van de orgels uit de topperiode van het orgelbouwersgeslacht Walcker.” Het instrument beschikt over „een zeldzaam mooi klankspectrum, dat nauw verwant is met de kleur van de symfonische orgels (type Cavaillé-Coll, maar dan typisch Duits).”

In 1984 heeft de Nederlandse orgelmakerij Kaat en Tijhuis uit Kampen de originele pneumatische tractuur, die geheel versleten was, vervangen door een elektrische tractuur. Bij een grote schoonmaak in 2017 werden echter ernstige gebreken in de tractuur en de electrificatie vastgesteld. Een jaar later nam de bestuursraad van de kerk het principebesluit om het instrument volledig te laten restaureren, en daarbij de pneumatische tractuur en de originele dispositie als uitgangspunt te nemen.

Om geld bijeen te brengen voor de restauratie heeft Piet Elenbaas uit Goes, die als organist aan de kerk verbonden is, op het Walckerorgel een cd opgenomen met koraalbewerkingen van Jan Zwart en Feike Asma.