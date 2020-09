Vredeskerk Veenendaal neemt Van Vulpenorgel in gebruik

De Vredeskerk in Veenendaal neemt op donderdag 1 oktober haar ‘nieuwe’ orgel in gebruik.

Het betreft een instrument van de gebroeders Van Vulpen, afkomstig uit de Marcuskerk in Utrecht. Het tweeklaviers orgel –negentien stemmen– werd in 1961 gebouwd voor de gereformeerde Immanuelkerk in Utrecht. In 1983 verhuisde het naar de Marcuskerk in Utrecht. Dat gebouw kwam in 2018 in eigendom van de Motion Church, een „eigentijdse kerk” die zingt onder begeleiding van een band. Daarom werd het Van Vulpenorgel overbodig.

De Vredeskerk van de hervormde gemeente Veenendaal beschikte over een tweeklaviers Vierdagorgel (twaalf stemmen) uit 1971, dat te klein was voor de gemeente –de kerk telt 600 zitplaatsen– en groot onderhoud nodig had. Uiteindelijk besloot de gemeente, mede op advies van orgeladviseur Jaap Jan Steensma, om te zien naar een goed tweedehands orgel. Zo kwam de Vredeskerk op het spoor van het Van Vulpenorgel uit Utrecht. Het instrument van Vierdag is inmiddels verkocht aan een kerk in Zbraslavice (Tsjechië).

Volgens Steensma is het instrument van Van Vulpen „een fors orgel, gerekend naar de in de Vredeskerk beschikbare ruimte”, schrijft hij in het septembernummer van De Orgelvriend. „Bijzonder aan het project is bovendien dat het Utrechtse orgel de provinciegrens niet over hoeft.”

Volgens Steensma hoefden er bij de overplaatsing, die is uitgevoerd door de gebroeders Van Vulpen, geen grote ingrepen te worden gedaan. „Wel is de dispositie iets aangepast, en heeft het orgel een schilderbeurt ondergaan.”

Donderdag 1 oktober wordt het orgel officieel in gebruik genomen. Directeur Smitsman van de gebroeders Van Vulpen draagt dan het instrument officieel over aan de voorzitter van het college van kerkrentmeesters van de Vredeskerk. De organisten zullen het orgel bespelen en ook is er samenzang. Ds. J. B. ten Hove, predikant van de gemeente, houdt een meditatie.

Op zaterdagmiddag 14 november wordt het orgel gepresenteerd aan mensen van buiten de gemeente. Daarbij zal adviseur Jaap Jan Steensma het orgel demonstreren. Ook bestaat er voor bezoekers de gelegenheid het orgel zelf te bespelen.

Meer informatie: www.vredeskerkveenendaal.nl