Vox Jubilans zingt première kerstoratorium

Vox Jubilans uit Waddinxveen zingt op Tweede Kerstdag in de Rotterdamse Doelen de première van een nieuw kerstoratorium: ”In mensen een welbehagen”.

De tekst van het oratorium is geschreven door Henriëtte Maaijen. De dirigent van Vox Jubilans, André van Vliet, zette de teksten op muziek. Maaijen en Van Vliet schreven eerder samen de passie- en paascantate ”Tot Leven Geroepen”, die in april 2017 in de Sint-Janskerk in Gouda in première ging.

Het nieuwe oratorium betreft een Nederlandstalig elfdelig stuk van ongeveer drie kwartier waarin de lijn wordt getrokken vanuit Genesis 1 en 3 via de adventsbeloften in Jesaja en Jeremia naar het kerstevangelie in Lukas 2.

Het stuk staat na de pauze op het programma. Vóór de pauze klinken er bekende Nederlandstalige kerstliederen, zoals ”Nu zijt wellekome” (Piet van Egmond) en ”Het wonder van Bethlehem” (André van Vliet). Ook voert het koor Engelstalige kerstmuziek van John Rutter en klassieke werken als ”Laudate Dominum” van Mozart en het ”Halleluja” uit de ”Messiah” van Händel uit.

Aan de uitvoering tijdens het 46e Doelenkerstconcert van Vox Jubilans werken diverse musici mee: Margreet Rietveld (sopraan), Marjolein de Wit (fluit), Anja van der Maten (hobo), Arjan en Edith Post (trompet), Marcel Bergboer (hoorn), Jaap Klootwijk (percussie), Marco den Toom (orgel), Johan Bredewout (piano) en het strijkersensemble Che-Vanno. Ds. M. Messemaker (Nijkerk) treedt op als spreker.

Het concert op Tweede Kerstdag begint ’s morgens om 10.30 uur. Kaarten kosten € 22,50 (eerste rang) en € 16,50 (tweede rang). Kinderen tot en met 12 jaar betalen € 10,-.

Meer informatie: www.voxjubilans.nl