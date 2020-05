Voorlopige ingebruikname ‘nieuw’ orgel gg Moerkapelle

Het orgel dat Bernhardt Edskes, met gebruikmaking van een deel van het oude Flaesorgel, voor de gereformeerde gemeente van Moerkapelle heeft gebouwd, is klaar. Het instrument wordt vrijdagavond 15 mei met een voorlopige ingebruikname officieel overgedragen.

De Zwitserse orgelbouwer heeft de achterliggende periode het tweeklaviers instrument van Flaes/Steenkuyl uit 1890 dat zich sinds 1975 in de kerk van de gg van Moerkapelle bevindt, compleet vernieuwd. Had het orgel voorheen 17 stemmen, nu telt het instrument 30 stemmen, verdeeld over hoofdwerk, bovenwerk en pedaal. Een deel van het pijpwerk heeft Edskes daarbij gerestaureerd en hergebruikt. De rest is nieuw.

Het orgelfront, dat is gerestaureerd en in het wit uitgevoerd, is voorzien van een nieuwe onderkast. De speeltafel, die eveneens is gerestaureerd, bevindt zich nu niet meer aan de linkerzijde van het orgel, maar in de onderkast, recht onder het front. Het schilderwerk is uitgevoerd door de firma De Jongh uit Waardenburg.

Namens de Orgelbouw Advies Commissie (OAC) van de Vereniging Organisten Gereformeerde Gemeenten (VOGG) waren Herman den Hollander en Dick den Engelsman bij het project betrokken.

Tijdens de formele overdracht in klein comité op vrijdag 15 mei verzorgt Dick den Engelsman een korte bespeling. De overdracht, die om 19.30 uur begint, wordt live (audio/video) uitgezonden via de apparatuur waarmee ook de zondagse diensten worden gestreamd en is te volgen via www.gergemmoerkapelle.nl.

Het is de bedoeling dat Den Engelsman vervolgens met betere apparatuur een video produceert, die op een later tijdstip wordt gepubliceerd. Een definitieve live-ingebruikname zal, als dat mogelijk is, later dit jaar plaatsvinden.

Meer informatie: www.gergemmoerkapelle.nl