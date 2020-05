Voorlopig slechts drie deelnemers improvisatieconcours Haarlem

Voor de 53e editie van het Internationaal Orgel Improvisatieconcours Haarlem konden vooralsnog slechts drie kandidaten worden geselecteerd: twee Duitsers en een Fransman.

Dat maakte de organisatie vrijdag bekend. Voor het prestigieuze concours, dat deze zomer zou plaatshebben maar vanwege de coronacrisis is uitgesteld tot de zomer van 2021, waren zeventien inzendingen vanuit Italië, de VS, Australië, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Oostenrijk en Nederland binnengekomen.

De inzenders moesten vijf korte improvisaties spelen op door Jürgen Essl en Jeremy Joseph samengesteld thematisch materiaal, waaronder tekeningen van Jehan Alain, een tekstueel gegeven en nieuw gecomponeerde thema’s.

De selectiecommissie –Jan Hage (organist Domkerk Utrecht), Ansgar Wallenhorst (leider Orgelwelten Ratingen) en Geerten Liefting (winnaar improvisatieconcours Haarlem 2016)– beluisterde de opnames anoniem en kwam „na uitgebreid beraad tot de conclusie dat slechts drie inzendingen in hun totaliteit het vereiste niveau hadden om te worden toegelaten”, aldus de organisatie. Het bestuur van het Internationaal Orgelfestival Haarlem nam de bevindingen van de voorselectiejury over. De geselecteerde kandidaten zijn de Duitsers Sebastian Benetello en Marcel Eliasch en de Fransman Cyril Julien.

Nu het Internationaal Orgelfestival is uitgesteld naar de zomer van 2021, heeft de organisatie besloten om in het voorjaar van 2021 opnieuw een voorselectieronde voor het improvisatieconcours uit te schrijven, om de overige vier deelnemers te selecteren. De achtste deelnemer aan het Haarlemse improvisatieconcours is degene die in juni 2021 het improvisatieconcours in het kader van het Bachfestival Dordrecht wint.

Meer informatie: www.orgelfestivalhaarlem.nl