Voorlopig einde aan activiteiten Koorschool Rijssen

De activiteiten van de Stichting Koorschool Rijssen zijn voorlopig gestaakt.

Dat bevestigt artistiek leider Jan-Geert Heuvelman desgevraagd.

In december 2016 kwam naar buiten dat Rijssen per 1 september 2017 een koorschool zou krijgen, waar jongens en meisjes naar Engels voorbeeld een gedegen muzikale opleiding zouden krijgen.

De koorschool is ook van start gegaan, en de eerste uitvoering van de Matthäus Passion waarin de leerlingen van de Koorschool Rijssen zouden meezingen, was al in zicht, aldus Heuvelman.

Dat de stichting nu alweer haar activiteiten moet staken, is een gevolg van het uitblijven van gelden van de gemeente Rijssen-Holten, aldus Heuvelman. „In juli 2017 heeft de gemeenteraad unaniem opdracht gegeven aan de wethouder om de koorschool vijf jaar lang 5000 euro per jaar te geven om het gat in de exploitatie te dichten, door een motie te steunen die daar opdracht toe gaf.” Het exploitatietekort zou alleen de eerste jaren spelen, aldus de artistiek leider, „omdat we na verloop van tijd winst hoopten te halen uit concerten.”

De wethouder gaf echter in februari/maart dit jaar aan dat hij de motie van de gemeenteraad niet kon uitvoeren binnen de huidige subsidieverordening. Heuvelman: „Volgens hem was de gemeenteraad weer aan zet om met een andere motie te komen. Er is opnieuw een motie ingediend in juli 2018, en toen was er maar één politieke partij die de motie steunde. De overige partijen waren vergeten waarvoor we dat geld ook alweer nodig hadden. Terwijl we een jaar daarvoor bij alle politieke partijen aan tafel hadden gezeten om uit te leggen waar dat gat op de begroting de eerste jaren vandaan kwam en hoe dat in de toekomst gedicht zou worden.”

Vervolgens verscheen er in de plaatselijke media een artikel waarin werd gemeld dat de koorschool op losse schroeven stond. Heuvelman: „Het gevolg daarvan was dat het aantal aanmeldingen voor dit cursusjaar lager was dan verwacht en dan nodig om goed te kunnen groeien als koorschool. Daarbij opgeteld het feit dat we een enorm gat in de begroting hebben, heeft het bestuur besloten de activiteiten van de Koorschool Rijssen per 6 september voorlopig te staken.”