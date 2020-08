Violist Shin Sihan (25) wint GrachtenfestivalPrijs

De 25-jarige violist Shin Sihan heeft de GrachtenfestivalPrijs 2020 gewonnen.

Dat is vrijdagavond bekendgemaakt in de Wintertuin van Hotel Krasnapolsky tijdens de feestelijke Avond van de GrachtenfestivalPrijs. Sihan krijgt daarmee de titel ”Artist in Residence 20Er21” en carte blanche om tijdens het volgende festival een uiteenlopend programma samen te stellen en te presenteren.

Er waren drie genomineerden voor de prijs: sopraan Channa Malkin (1989), violist Shin Sihan (1994) en pianist Daan Boertien (1991). Zij werden gevolgd door een vakjury bestaande uit Frederike Berntsen (recensent klassieke muziek, Trouw), Aart-Jan van de Pol (directeur Nederlands Vioolconcours) en Marlon Titre (afdelingshoofd Klassiek, Koninklijk Conservatorium Den Haag en musicus). Juryvoorzitter Frederike Berntsen overhandigde de prijs.

De jury besloot voorafgaande aan de feestelijke avond tijdens het juryberaad wie van de drie genomineerden de prijs zou winnen. „Shin Sihan bindt uitmuntende musici aan zich en verleidt ze mee te gaan in zijn muzikale avontuur. Samen met hen creëert hij magische momenten en pakt hij zijn publiek in”, aldus de jury.

De GrachtenfestivalPrijs, die dit jaar voor de veertiende keer werd uitgereikt, onderstreept de missie van het Grachtenfestival om jonge, talentvolle musici te presenteren aan een breed publiek. De talenten worden vaak meerdere jaren uitgenodigd te komen spelen, waarbij ze een podium krijgen dat past bij het stadium van hun carrière. Het Grachtenfestival daagt de musici uit buiten de gebaande paden te treden en ondersteunt hen daarin. Een nominatie voor de GrachtenfestivalPrijs is voor jonge musici een belangrijke impuls voor hun loopbaan. Eerdere winnaars waren onder anderen Lisa Jacobs (viool, 2008), Bosgraaf en Elias (blokfluit en gitaar, 2009) en Remy van Kesteren (harp, 2013). Vorig jaar won violiste Emmy Storms de prijs.

De Avond van de GrachtenfestivalPrijs werd vrijdag live uitgezonden door de NTR op Radio 4.

