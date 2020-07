Vincent Hildebrandt heeft weektaak aan documenteren Franse orgels

Hij leeft voor het Franse orgel. Al jarenlang is Vincent Hildebrandt uit Den Haag bezig om de instrumenten van Parijs te documenteren. Ook Nederlandse orgels van Franse makelij hebben zijn interesse.

Alle Parijse organisten kennen hem inmiddels. Ze weten dat Hildebrandt (65) met Franse orgels opstaat en naar bed gaat en dat hij zijn trips naar de Franse hoofdstad zelfs uit eigen zak betaalt. Wat bezielt de Haagse amateurorganist, die inmiddels vijftig jaar vaste bespeler van het orgel in de Abdijkerk in Den Haag-Loosduinen is? „In Parijs staan circa 260 orgels, waaronder wereldberoemde instrumenten. Ik kom vaak in de Franse hoofdstad en raak elke keer diep onder de indruk van de grandeur van deze orgels. Neem het machtige geluid van de instrumenten in de Notre-Dame, de Saint-Sulpice en de Sainte-Clotilde. Vreemd genoeg was er jaren terug weinig over Parijse orgels op internet te vinden. Omdat de Fransen hierin geen verandering brachten, ben ik zelf aan de slag gegaan.”

Op zijn site organsparisn.vhhil.nl staan alle orgels inmiddels beschreven en op YouTube zijn video’s van bijna tachtig van deze instrumenten te vinden. „Mijn streven om élk orgel op video vast te leggen, zal ik niet af kunnen maken. Ik hoop dat anderen mijn levenswerk straks voortzetten. Van slechts vier van de 260 Parijse orgels ontbreekt nog een foto. Die staan bijvoorbeeld in een klein klooster, waar je niet binnenkomt, omdat men het orgel als privébezit beschouwt.”

Sinds de voormalige TNO-medewerker een jaar geleden met pensioen ging, heeft hij nog meer tijd voor zijn passie. „Wekelijks zo’n veertig uur. Mijn reizen naar Parijs plan ik lang vooruit. Als je de Thalys vroeg boekt, kun je voor 70 euro heen en weer. Mede vanwege mijn vriendschap met Olivier Penin, de organist van de Parijse Sainte-Clotilde, kan ik gratis logeren in een gastenverblijf van deze kerk. Dat scheelt!”

Het Franse orgelerfgoed in Nederland kon hij niet links laten liggen, vond Hildebrandt. Daarom begon hij zo’n drie jaar geleden met het verzamelen van informatie over deze instrumenten. „Het betreft gelukkig een veel kleinere klus. Inmiddels heb ik negentien orgels met Franse wortels ontdekt, waarvan er al elf op video zijn vastgelegd.”

Hildebrandt hoopt dat eind dit jaar alle Franse instrumenten in Nederland op zijn site, franseorgels.vhhil.nl, te horen zullen zijn. Het repertoire op de video’s blijft niet beperkt tot Franse orgelmuziek. „De keus is aan de vaste bespeler van een instrument. Hij weet in welke muziek zijn orgel het best tot zijn recht komt.”

Een deel van het Franse orgelerfgoed in Nederland is nauwelijks bekend. „Natuurlijk kennen veel orgelliefhebbers de Cavaillé-Collorgels van Haarlem en Den Haag. Maar wie weet dat er in bijvoorbeeld Katwijk een nagenoeg authentiek orgel van Abbey staat en in Panningen een ongeschonden juweeltje van Mutin, waarop het kleine Franse orgelrepertoire fantastisch klinkt?”