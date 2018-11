Vijftigste sterfdag Siegfried Reda in Haagse Kloosterkerk herdacht

Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat Siegfried Reda overleed. Tijdens een concert in de Kloosterkerk in Den Haag op zaterdag 8 december wordt deze Duitse componist en organist herdacht.

Siegfried Reda (1916-1968) wordt gezien als een belangrijke vernieuwer van de orgel- en kerkmuziek in de 20e eeuw. Hij was een leerling van Ernst Pepping en Hugo Distler. Hij leidde het Institut für Evangelische Kirchenmusik in Essen en was sinds 1953 als directeur kerkmuziek verbonden aan de Petrikirche in Mülheim an der Ruhr. Als componist schreef hij diverse werken voor orgel, koor en orkest. Op 13 december 1968 overleed hij op 52-jarige leeftijd.

Het concert in de Haagse Kloosterkerk wordt gegeven door het Duitse vocaal ensemble Vox Avis uit Oldenburg onder leiding van Elisabeth Reda, kleindochter van Siegfried Reda. Ook de organisten Gijs Burger (organist van het Reda/Schukeorgel in de Petrikirche in Mülheim an der Ruhr) en Geerten van de Wetering (organist van de Kloosterkerk) werken mee.

Op het programma staan werken van Reda, van tijdgenoten als Distler, W. Vogel en G. Raphael, en enkele werken van oude meesters als Sweelinck en Schütz. Deze laatsten waren belangrijke inspiratiebronnen voor de kerkmuziekvernieuwers in de 20e eeuw.

Voorafgaand aan het concert (om 19.45 uur) geven Elisabeth Reda en Gijs Burger een korte inleiding over het leven en werk van Reda en bieden ze een toelichting op het programma. Het concert zelf begint om 20.15 uur. De entree bedraagt in de voorverkoop via de website 10 euro en aan de deur 12 euro.

Meer informatie: www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl