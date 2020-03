Vijf organisten spelen in Den Haag drie uur voor lege kerk

Vijf organisten speelden woensdagavond in de lutherse kerk in Den Haag drie uur lang een concert voor een lege kerk. De orgelmarathon, die werd afgesloten met een gezamenlijke improvisatie, was live via YouTube te volgen.

(De gezamenlijke improvisatie begint bij 2:55:00 uur)

Het idee kwam van orgelliefhebber Samüel Strijbis, die in deze tijden van coronacrisis op een creatieve manier via muziek mensen wil blijven verbinden met elkaar.

Sander van den Houten (Den Haag), Evan Bogerd (Amsterdam), Marco den Toom (Katwijk aan Zee), Geerten Liefting (Woerden) en Iddo van der Giessen (Rotterdam) speelden op het Bätzorgel in Den Haag afwisselend een blok van het programma, waarbij muziek van onder anderen Bach, Reger, Liszt, Guilmant, Driffill en Herman van Vliet klonk.

Ter afsluiting speelden de organisten –alleen Van der Giessen deed niet mee– bijna een kwartier lang een gezamenlijke improvisatie, waarbij ze tegelijk speelden en elkaar aanvulden en afwisselden. Van den Houten (titularis van het Bätzorgel) besloot met een verstilde improvisatie over ”Blijf bij mij, Heer”.