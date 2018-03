Vijf miljoen extra voor subsidieregeling impuls muziekonderwijs

Het kabinet verdubbelt het budget voor de laatste aanvraagronde van de subsidieregeling impuls muziekonderwijs. In plaats van 5 miljoen euro wordt er 10 miljoen euro uitgetrokken voor de derde ronde van de regeling.

Dat maakte minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maandag bekend in haar brief ”Cultuur in een open samenleving”.

Door dit besluit krijgen alle scholen die deze ronde al een aanvraag indienden de kans om subsidie te ontvangen. Het betekent ook dat er nog ruimte is voor meer scholen, aldus het Fonds voor Cultuurparticipatie maandag. „Met de verdubbeling van het budget van deze ronde kan het fonds in totaal ongeveer 600 scholen ondersteunen.”

Jan Jaap Knol, directeur-bestuurder van het Fonds voor Cultuurparticipatie, is verheugd over het nieuws. „Dit is een mooie kans voor nog meer scholen om muziek weer terug in het klaslokaal te brengen. We stimuleren nu enkele jaren samen met het ministerie van OCW en ”Méér Muziek in de Klas” muziekonderwijs in Nederland en het blijft prachtig om al die enthousiaste scholen bezig te zien, en vooral te horen.”

Meer en beter muziekonderwijs in Nederland. Met die missie begonnen het ministerie van OCW en het Fonds voor Cultuurparticipatie in 2015 met de ”impuls muziekonderwijs”.

Ondertussen staat volgens het fonds na drie subsidierondes en veel en brede aandacht voor het onderwerp de teller op ruim 1300 scholen die met hulp van de subsidie aan de slag zijn met het verbeteren en verankeren van muziek op hun school. Dat zijn bijna 290.000 leerlingen die nu structureel op school muziek maken.

„Deze 5 miljoen euro extra draagt stevig bij aan deze missie en de grote inspanning van vele scholen in Nederland”, aldus het fonds. „Minister Van Engelshoven deelt de ambitie om muziekonderwijs structureel op de kaart te zetten in het basisonderwijs en stelt daarom vanuit het ministerie van OCW dit extra budget beschikbaar.” De regeling staat nog tot 1 april open.