Vierde editie Groot Nederlands Johannes de Heer Koor

Het Groot Nederlands Johannes de Heer Koor verzorgt dit jaar voor de vierde keer een serie concerten. Thema is ”Groot is Uw trouw”.

Het Groot Nederlands Johannes de Heer Koor werd in 2016 opgericht vanwege de herdenking van de 150e geboortedag van de Rotterdamse evangelist Johannes de Heer (1866-1961), bekend van de veelgebruikte ”Zangbundel”. Sindsdien is er –mede op verzoek van de enthousiaste koorleden– ieder jaar een nieuwe editie gestart, aldus de organisatie.

Het projectkoor, dat 700 zangers telt en geleid wordt door Wilbert Magré, repeteert momenteel op acht verschillende locaties in Nederland, van Wouterswoude tot Goes.

Het koor verzorgt van begin april tot eind juni optredens in de Grote Kerk van Apeldoorn (6 april), de Grote Kerk van Dordrecht (11 mei), Concertgebouw de Doelen in Rotterdam (8 juni) en de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes (22 juni).

Aan de concerten werken diverse musici en koren mee, zoals het Urker kinderkoor Klein maar Dapper, het trompetduo Arjan & Edith Post, paukenist Wibrand van Norel, mannenkoor De Lofzang uit Heerde, hoornist Pier de Jong, het christelijk samengesteld mannenkoor Zeeland en organist Martin Weststrate.

Meer informatie: www.johannesdeheerkoor.nl