Vier dagen finale Prinses Christina Klassiek Concours

Dezer dagen speelt –digitaal– de Nationale Finale van het Prinses Christina Klassiek Concours. Zaterdagavond is de ontknoping en worden de prijswinnaars bekendgemaakt.

Het Prinses Christina Concours (PCC) is een jaarlijks concours dat klassieke muziek, jazz en compositie probeert te promoten onder jongeren van 12 tot en met 19 jaar. Na regionale rondes mogen in de sectie Klassiek 23 jonge musici spelen in de Nationale Finale. Daarin worden eerste, tweede en derde prijzen toegekend.

De Nationale Finale wordt van woensdagavond 23 tot vrijdagavond 25 september ’s avonds vanaf 20.00 uur in drie rondes uitgezonden. De finalisten hebben een paar weken geleden in de gloednieuwe opnamestudio Gasthuis Leeuwenbergh hun optreden voor de camera gespeeld.

Zaterdagavond 26 september om 20.00 uur maakt Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden de prijswinnaars van het klassiek concours bekend.

Meer informatie: www.christinaconcours.nl