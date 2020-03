Veertien concertzalen gaan samen concerten streamen

Veertien Europese concertzalen gaan in een gezamenlijke actie dagelijks klassieke concerten streamen. Maandagavond 23 maart bijt het Concertgebouw in Amsterdam het spits af.

Elke avond vanaf 20.00 uur streamt een van de deelnemende zalen een concert uit hun archief, dat op al hun Facebookpagina’s is te zien. De deelnemende concertzalen zijn onder andere het Concertgebouw in Amsterdam, l’Auditori in Barcelona, Barbican Center in London en de Elbphilharmonie in Hamburg.

Het Concertgebouw begint met het laatste concert van Mariss Jansons, de voormalige chef-dirigent van het Concertgebouworkest, die eind vorig jaar overleed. Het gaat om de uitvoering van Dvoraks geliefde Negende symfonie ”Uit de nieuwe wereld” door Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, precies een jaar geleden opgenomen op 22 maart 2019.

Het initiatief om gezamenlijk concerten te streamen komt voort uit de European Concert Hall Organisation (ECHO), waar het Concertgebouw lid van is. Iris van der Valk, social manager van het Concertgebouw, heeft de leiding in de organisatie. „Normaal gesproken is zo’n grote samenwerking weleens ingewikkeld, maar nu wilde iedereen meteen meedoen, ontzettend inspirerend. Samen hebben we een fantastisch aanbod en kunnen we het Europese concertpubliek elke avond wat moois laten zien!”

Het concert vanuit het Concertgebouw is te bekijken via www.facebook.com/concertgebouw