Vanaf 1 juni weer concerten in NedPhO-Koepel

De NedPhO-Koepel in Amsterdam-Oost, de thuisbasis van het Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest, opent per 1 juni weer zijn deuren voor het publiek.

Dat meldde het Nederlands Philharmonisch Orkest (NedPhO) vrijdag. „Dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen die premier Mark Rutte afgelopen week aankondigde, kan het orkest dan naar verwachting weer kleinschalig publiek ontvangen in de NedPhO-Koepel”, aldus het persbericht.

Het orkest maakt gebruik van zijn „unieke situatie”, aangezien de NedPhO-Koepel de „ideale plek” is voor concerten op kleine schaal. „In de Yakult Zaal, waar de orkesten repeteren voor producties van De Nationale Opera en voor concerten in Het Concertgebouw en andere grote podia, ontvangen wij normaal ongeveer 200 mensen. We willen hier vanaf 1 juni meerdere korte concerten per week programmeren. We kijken ernaar uit om weer te spelen voor ons publiek dat ons mist én voor bijzondere doelgroepen, zoals mensen uit de buurt en medewerkers uit de zorg. De concerten worden verzorgd door ensembles uit beide orkesten en worden steeds een paar maal herhaald zodat we meer mensen kunnen verwelkomen.”

Het orkest gebruikt de maand juni om te experimenteren en om te onderzoeken hoe op een goede en verantwoorde manier concerten kunnen worden gegeven met maximaal dertig personen in één ruimte. „De ambitie is om vanaf 1 juli de capaciteit van de concerten op te schalen. Vanaf dan is het toegestaan om concerten te organiseren met een maximum van honderd personen. Uiteraard houden wij ons hierbij aan alle voorschriften en richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM en denken wij aan de gezondheid en veiligheid van publiek, musici en medewerkers.”

Als alles goed gaat wil het orkest de NedPhO-Koepel –de voormalige Gerardus Majellakerk nabij station Amsterdam Muiderpoort– ook ter beschikking stellen aan collega-musici, ensembles of koren die gelegenheid zoeken om kleinschalig te kunnen opstarten.

Meer informatie: orkest.nl