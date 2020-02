Van den Heuvel na 40 jaar weer lid van Vereniging Orgelbouwers Nederland

Van den Heuvel Orgelbouw is na ruim veertig jaar weer lid van de Vereniging van Orgelbouwers in Nederland (VON), de beroepsvereniging van Nederlandse orgelbouwers. De orgelbouwers uit Dordrecht accepteerden een verzoek daartoe van het bestuur van de vereniging, nadat ze destijds als VON-lid geroyeerd werden.

Dat meldt Peter van den Heuvel dinsdag in een persbericht.

In 1979 werd orgelbouwer Jan L. van den Heuvel geroyeerd door de VON na een interview in dagblad Trouw. Van den Heuvel maakte hierin melding dat het „een rommeltje” was in de orgelbouw. Orgeladviseurs die in vertrouwen waren genomen door kerkbesturen, zouden volgens de Dordtse orgelbouwer relaties hebben met orgelbouwers. Zo zou de keuze voor een bepaalde orgelbouwer worden gestimuleerd en werden prijzen onnodig hoog, aldus Jan L. van den Heuvel destijds. Volgens hem was er zelfs een meldingsplicht voor VON-leden om een aanvraag van een kerk aan het bestuur door te geven en werden brieven gedicteerd die de orgelbouwer aan de aspirant klant moest schrijven. „Er werden op deze wijze verregaande afspraken gemaakt tussen orgelbouwers, de landelijke hervormde Orgelcommissie en de Rijksdienst voor Monumenten”, aldus Van den Heuvel, die destijds „beslist niet mee wilde werken aan dergelijke afspraken.”

Volgens Van den Heuvel heeft het huidige bestuur van de VON recent uitdrukkelijk laten weten dat de vereniging volledig afstand neemt van de in 1979 genomen beslissing en de daaruit voortvloeiende acties tegen Van den Heuvel. „Het huidige bestuur (een nieuwe generatie bestuursleden met een extern professioneel secretariaat en een externe voorzitter) wil nu graag een dikke streep zetten onder het verleden”, aldus het persbericht van Van den Heuvel.

De Dordtse orgelbouwers geven aan blij te zijn met deze positieve ontwikkelingen. Het is voor hen reden om het verzoek tot lidmaatschap „met vertrouwen in de toekomst te accepteren.” Volgens het persbericht van Van den Heuvel heeft secretaris Herman Jurrius van de VON namens de vereniging laten weten „de aanmelding ten zeerste op prijs te stellen” en dankt hij Van den Heuvel „dat zij de gelederen komt versterken.”