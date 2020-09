Van den Heuvel aan de slag met orgel Eustache Parijs

Het stadsbestuur van Parijs heeft Van den Heuvel Orgelbouw uit Dordrecht de opdracht gegeven een grote onderhoudsbeurt uit te voeren aan het orgel van de Saint-Eustache.

Dat meldt Peter van den Heuvel. Het vijfklaviers instrument –met 101 stemmen en ruim 8000 pijpen het grootste orgel van Frankrijk– werd in 1989 door Van den Heuvel gebouwd.

Het verkeert echter in slechte staat, aldus Thomas Ospital en Baptiste-Florian Marle-Ouvard, de organisten van de Saint-Eustache, vorig jaar maart tegenover het Reformatorisch Dagblad. Ospital: „Het verkeert in heel slechte staat. We zijn er al sinds onze aanstelling mee bezig. Het instrument is echter eigendom van de stad, en Parijs wil op dit moment niet zo veel geld uitgeven aan orgels.” Marle-Ouvrard: „We verwachten dat de algehele restauratie een miljoen euro gaat kosten.” Ospital en Marle-Ouvard werden in 2015 als titulair organisten van de kerk aangesteld, als opvolger van de beroemde organist Jean Guillou.

Het stadsbestuur van Parijs heeft nu Van den Heuvel gevraagd de noodzakelijke werkzaamheden ter hand te nemen. Daarbij gaat het onder andere om het opnieuw beleren van de 23 blaasbalgen van het orgel. De werkzaamheden zullen in meerdere fasen plaatsvinden, zodat het orgel zoveel mogelijk bespeelbaar blijft.