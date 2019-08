Utrecht viert 40e verjaardag van ”Canto Ostinato”

Met drie piano’s en een klein elektronisch orgel werd veertig jaar geleden voor het eerst het stuk ”Canto Ostinato” van Simeon ten Holt uitgevoerd. De Utrechtse Klokkenspel Vereniging staat op maandag 19 augustus stil bij dit jubileum door de compositie vanaf de Domtoren uit te voeren in een bewerking voor beiaard.

Simeon ten Holt, die in 2012 overleed, werkte tussen 1973 en 1976 aan het stuk, dat aanvankelijk ”Perpetuum” heette. Een paar maanden voor de première, in april 1979 in Bergen (Noord-Holland), kreeg het werk de naam ”Canto Ostinato”. Die aanduiding verwijst naar het herhaalde motief dat het muziekstuk –dat een variabele lengte heeft– typeert.

Sinds de première in 1979 is de compositie vele malen uitgevoerd. Het zou zelfs het meest gespeelde werk van Nederlandse bodem zijn. Ten Holt gaf in 1979 aan dat een uitvoering met vier piano’s voor hem de voorkeur had. Maar ook andere (combinaties van) instrumenten zijn gebruikt, zoals orgel solo, saxofoonensemble, synthesizer en beiaard.

Tijdens de jaarlijkse serie zomeravondconcerten van de Utrechtse Klokkenspel Vereniging klonk ”Canto Ostinato” tien jaar geleden ook al, toen in een uitvoering door twee pianisten (Sandra en Jeroen van Veen) en stadsbeiaardier Arie Abbenes. Dit jaar is de uitvoering op vier toetsinstrumenten: drie pianisten (Sandra en Jeroen van Veen en Mike del Ferro) en de huidige stadsbeiaardier van Utrecht, Malgosia Fiebig.

Het concert op maandag 19 augustus begint om 20.00 uur.

Meer informatie: www.klokkenspelvereniging.nl