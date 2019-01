Uitgebreide koororgel Joriskerk Amersfoort in gebruik genomen

In de Sint-Joriskerk in Amersfoort wordt op zaterdag 9 februari het uitgebreide koororgel van Metzler weer in gebruik genomen.

De achterliggende maanden heeft orgelbouwer Bernhardt Edskes het eenklaviers orgel van Metzler uit 1967 uitgebreid met een borstwerk. Bij de bouw was destijds al rekening gehouden met een dergelijke uitbreiding. Edskes heeft nu een borstwerk met vijf registers toegevoegd. Voor een zesde register (een Dulciaan) wordt nog gespaard.

Op zaterdag 9 februari is er ’s middags een bijeenkomst voor genodigden waar orgelbouwer Bernhardt Edskes een toelichting geeft op de werkzaamheden en hoofdorganist Rien Donkersloot het koororgel bespeelt.

’s Avonds (aanvang 20.00 uur) vindt het ingebruiknameconcert plaats. Donkersloot speelt dan een programma met werken van onder anderen Sweelinck, Buxtehude, Bach en improvisaties. Tevens wordt er een cd gepresenteerd waarop Donkersloot het uitgebreide koororgel presenteert.

Meer informatie: www.orgelconcertenjoriskerk.nl