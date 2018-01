Tweede orgel Stad Klundert in gebruik genomen

In de voormalige Johannes de Doperkerk in Klundert wordt zaterdagmiddag 27 januari een tweede orgel in gebruik genomen. Tevens treedt Gerben Mourik aan als huisorganist en artistiek leider van de concerten van de Stichting Cultureel Klundert.

De voormalige Johannes de Doperkerk in Klundert (gemeente Moerdijk) is de achterliggende maanden omgevormd tot een cultureel centrum, met de naam Stad Klundert.

De kerk herbergt sinds oktober 2013 het drieklaviers Marcussenorgel (1964) dat eerder in de Sint-Stephanuskerk in Moerdijk stond.

Inmiddels is een tweede orgel in de kerk opgesteld: het Vermeulenorgel (1955) dat voorheen dienstdeed in de H. Hartkerk in ’s-Hertogenbosch. Het instrument is door Jan Bambacht van Consultare Orgelbouw overgeplaatst, terwijl Mixtuur Orgels zorgde voor een nieuwe digitale speeltafel. Tevens werden negen registers toegevoegd, waardoor het aantal stemmen nu op 37 komt. Ook bevat het orgel nu een setzer en diverse extra speelhulpen.

Stad Klundert heeft vanaf deze maand een halfjaarlijkse programmering met één activiteit per maand. „Dat kan uiteenlopen van Bachcantates tot jazzconcerten, kamermuziek, kooruitvoeringen en concerten op de vleugel”, aldus Mourik in het nieuwse nummer van De Orgelvriend.

De nieuwe huisorganist en artistiek leider neemt zaterdagmiddag 27 januari het Vermeulenorgel met een concert in gebruik. Het programma bevat „een kleurrijke mix” van klassieke orgelwerken en transcripties. Kunstschilder Arjan Boone zal ter plekke een schilderij creëren op basis van improvisatie. Panfluitiste Gerlinda van den Berg speelt werken van onder anderen J. Francaix, Debussy en Arie J. Keijzer.

Het concert begint om 15.00 uur. De toegang is vrij.

Meer informatie: www.stichtingcultureelklundert.nl