Twaalf partners organiseren eerste landelijke Kindermuziekweek

Voor het eerst heeft dit voorjaar een landelijke Kindermuziekweek plaats. Deze wordt van 5 tot en met 14 april op een groot aantal plaatsen in Nederland georganiseerd.

Eerder hadden in Rotterdam tien edities van de Kindermuziekweek plaats, een initiatief van de Doelen en het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Nu gaat de muziekweek voor kinderen landelijk. Behalve de twee Rotterdamse instellingen doen ook tien andere partners mee, waaronder het Amsterdamse Concertgebouw, TivoliVredenburg in Utrecht, Muziekgebouw Eindhoven, de philharmonie zuidnederland, het Orkest van het Oosten, het Prinses Christina Concours en de stichting Méér Muziek in de Klas.

Tijdens de Kindermuziekweek kunnen kinderen van 0 tot en met 12 jaar en hun (groot)ouders overal in het land luisteren naar muziek maar ook actief meedoen met workshops, voorstellingen, meezingen in het Concertgebouw, of het maken van instrumenten van afval. „Kinderen en muziek zijn een bijzonder vruchtbare combinatie”, aldus de organisatie. „Luisteren naar muziek en zelf muziek maken is niet alleen leuk, het stimuleert het kinderbrein ook in de ontwikkeling.”

Op het programma van de eerste landelijke Kindermuziekweek staan onder andere zogenoemde babyconcerten in het Concertgebouw, een workshop SoundLAB (over instrumenten die met nieuwe (muziek)technologie zijn ontwikkeld) in Enschede, een schoolvoorstelling voor groep 5 en 6 door het Rotterdams Philharmonisch Orkest en een workshop voor ouders over ”Mijn kind maakt geluid, hoe organiseer ik dat?” in het Concertgebouw.

Meer informatie: www.kindermuziekweek.nl