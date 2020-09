Tour NPO Radio 4 voor Klassieke Top 400

NPO Radio 4 gaat op vrijdag 2 oktober opnieuw het land in om mensen te vragen naar hun favoriete muziek. Op die manier komt de Klassieke Top 400 tot stand.

Al eerder ging NPO Radio 4 het land in voor de –toen nog zo geheten– Hart & Ziel Lijst, een toplijst met de 400 mooiste klassieke muziekstukken, gekozen door de luisteraars van NPO Radio 4.

De tour van de elektrische stembus begint op 2 oktober in Haarlem, waar de voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn, zijn stem uitbrengt voor de Klassieke Top 400. Daarna gaat de bus op tournee door heel Nederland. Presentator en chauffeur Sander Zwiep neemt dagelijks een andere NPO Radio 4-presentator mee in zijn bus.

Tot 9 oktober doet de NPO Radio 4 Stembus alle provincies aan. Liefhebbers van klassieke muziek kunnen de bus ook bij hen thuis of op het werk uitnodigen. Op het programma staan miniconcertjes in een atelier, een pluktuin, een wijngaard, een begijnhof en een museum. Ook stopt de bus bij professionele musici en scholen. De tour eindigt op vrijdag 9 oktober in Rotterdam.

De route van de bus is te volgen via www.nporadio4.nl. Op NPO Radio 4 is dagelijks in de uitzendingen te horen waar de bus zich op dat moment bevindt.

Meer informatie: www.nporadio4.nl