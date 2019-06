Toon Hagen nieuwe organist Grote Kerk Apeldoorn

Toon Hagen is benoemd als de nieuwe organist van de Grote Kerk in Apeldoorn.

Dat meldt Orgelnieuws.nl zaterdag. Hagen (1959) volgt Wout van Andel op, die eind dit jaar afscheid neemt van de Grote Kerk in Apeldoorn wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Hagen is sinds 1998 als cantor-organist verbonden aan de Grote of Sint-Michaëlskerk te Zwolle. Hij blijft deze functie behouden, zegt hij maandagmorgen in een toelichting. In de Michaëlskerk in Zwolle zijn geen zondagochtenddiensten meer, aldus de musicus uit Wapenveld. „En dat mis ik gigantisch. Ik speel heel graag weer op zondagmorgen in een gemeente.”

Hagen wordt in de Grote Kerk in Apeldoorn vaste bespeler van het drieklaviers Bätz/Witteorgel uit 1896.

Wout van Andel (1953) werd in 2012 benoemd tot organist van de Apeldoornse kerk aan de Loolaan. Hij volgde destijds Jan van Gijn op, die deze functie tussen 1980 en 2012 vervulde.

