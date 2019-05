Ton Koopman voorzitter stichting Bach-Archiv Leipzig

Ton Koopman (74) is benoemd tot voorzitter van de stichting Bach-Archiv Leipzig. Koopman volgt de Britse dirigent John Eliot Gardiner op, die deze functie van 2014 tot 2018 heeft bekleed.

Dat meldt het Bach-Archiv maandag 13 mei. Koopman –klavecinist, organist, dirigent en musicoloog– neemt met deze functie de rol van internationale ambassadeur voor het Bachonderzoek in Leipzig op zich.

Tijdens een vergadering van het stichtingsbestuur onder leiding van de burgemeester van Leipzig, Burkhard Jung, werd Koopman maandag gekozen tot de nieuwe voorzitter van de stichting Bach-Archiv Leipzig. Het stichtingsbestuur bestaat verder uit de algemeen directeur, Bachonderzoeker prof. dr. Peter Wollny en directrice Franziska Grimm.

Het Bach-Archiv Leipzig is een muzikaal competentiecentrum in de stad waar Johann Sebastian Bach zijn belangrijkste werken componeerde. Het archief onderzoekt het leven, het werk en de geschiedenis van deze invloedrijke componist en de wijdvertakte muzikale familie Bach. Bovendien conserveert en presenteert het zijn erfgoed op educatieve wijze.

„Ton Koopmans diepgaande en wetenschappelijk onderbouwde kennis van het leven en werk van Bach en zijn uitmuntende muzikale carrière maken hem uitermate geschikt voor de functie van voorzitter”, aldus het persbericht

Koopman is oprichter en artistiek leider van het Amsterdam Baroque Orchestra en van het Amsterdam Baroque Choir en verzorgde gastoptredens als solist en dirigent in alle belangrijke concerthuizen en festivals ter wereld.

Als gastdirigent werkte Koopman met grote orkesten als de Berliner Philharmoniker en het New York Philharmonic Orchestra.

Koopman is emeritus hoogleraar kunsten, in het bijzonder de historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk van de oude muziek aan de Universiteit Leiden, erelid van de Royal Academy of Music in Londen, artistiek leider van het festival Itinéraire Baroque en voorzitter van de International Dieterich Buxtehude Society.

Voor zijn verdiensten ontving Ton Koopman talloze internationale prijzen, waaronder de Bachmedaille van de stad Leipzig.

Meer informatie: www.bacharchivleipzig.de