Ton Koopman onwel tijdens concert, maar dirigeert door

Dirigent Ton Koopman (76) is donderdag tijdens een concert in Arnhem onwel geworden. Hij dirigeerde echter gewoon door. Nadien bleek hij een lichte beroerte te hebben gehad.

Dat meldde de Volkskrant vrijdagavond. Koopman, die vrijdag zijn 76e verjaardag vierde, voerde in Musis in Arnhem met zijn Amsterdam Baroque Orchestra en het Nationaal Vrouwen Jeugdkoor het eerste concert in de reeks Concerto delle suore uit. Halverwege het concert werd duidelijk dat er iets mis was met de dirigent. Deze dirigeerde echter toch door. Na afloop werd hij per brancard afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens dagblad Trouw zondag gaat het inmiddels weer goed met Koopman.

De dirigent stelde juist vorige week in een interview in de Volkskrant dat hij in ieder geval tot zijn 85e wil doorgaan met werken. Over negen jaar wil hij de balans opmaken. „Waarschijnlijk ga ik dan ook gewoon nog door, maar de tijd zal het leren. Ik weet niet hoe goed ik dan nog ben”, aldus Koopman tegen de Volkskrant.

Overigens heeft zijn Amsterdam Baroque Orchestra & Choir juist te horen gekregen dat het, net als in 2017, geen structurele subsidie van het rijk krijgt.