Toch weer nieuwe aflevering Adriaan C. Schuurman Orgelconcours

In Naaldwijk wordt in augustus 2018 toch weer een aflevering van het Adriaan C. Schuurman Orgelconcours gehouden.

Het vierde Schuurmanconcours, dat werd gewonnen door Adrie van Manen, vond in 2013 plaats. Een vijfde aflevering werd destijds afgeblazen wegens gebrek aan belangstelling.

Ter gelegenheid van de tiende sterfdag van de hervormde kerkmusicus Adriaan C. Schuurman (1904-1998) werd het orgelconcours dat vanaf 1989 in Delft en later in Naaldwijk werd gehouden in Schiedam voortgezet als Schuurmanconcours. In 2011 verhuisde de wedstrijd naar Naaldwijk. De organisatoren van de vijfde editie willen opnieuw aandacht schenken aan de twintig jaar geleden overleden musicus.

De vijfde editie vindt op zaterdag 18 augustus 2018 opnieuw plaats in de Oude Kerk van Naaldwijk. In deze kerk staat het door Wander Beekes in 1831 gebouwde orgel met twee manualen (hoofdwerk en bovenwerk) en een in 1975 gerealiseerd vrij pedaal met drie stemmen.

Deelname aan het orgelconcours is opengesteld voor amateurorganisten en studenten aan een conservatorium. De deelnemers zijn verplicht één werk van Schuurman ten gehore te brengen. Daarnaast dienen ze één of meer werken uit de orgelliteratuur te spelen. De maximale speelduur bedraagt twintig minuten. Er is plaats voor maximaal vijftien kandidaten.

De jury van deze vijfde editie bestaat uit Gerard Bal (voorzitter), Jan J. van den Berg (Delft) en Wybe Kooijmans (Naarden). Zij verzorgen na afloop van het concours ook een juryconcert.

Meer informatie en inschrijving via Cor Resseler: c.resseler@hccnet.nl.